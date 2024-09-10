Зима близько. Лікар розповів, чому треба зробити щеплення від грипу

Сезон грипу в Україні розпочнеться вже зовсім скоро. Класичний грип це - швидкий початок (захворювання може розвинутися за кілька годин), висока температура (вище 39-40 градусів), сухий кашель.
Щоб не хворіти у важкій формі треба зробити щеплення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.
Лікар розповів, що грип може викликати серйозне ускладнення - пневмонію, цим він і небезпечний.
Хто в зоні ризику ускладнень:
Як можна захиститися від грипу?
Необхідно щорічно робити щеплення від грипу, воно не дає 100% захист, але допомагає легше переносити грип.
Які вакцини рекомендовані
Приймати противірусні препарати потрібно, якщо ви перебуваєте в групі ризику або переносите важку форму грипу.
Існує два препарати, які ефективні для лікування: озельтамівір і занамівір, але вони атакують лише віруси грипу.
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