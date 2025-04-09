Революційний прорив. Вчені створили жуйку, яка захищає від грипу і герпесу: як це працює

Вчені шукали захист від багатьох вірусів

Пошук нових ліків - це нескінченний і дуже захопливий процес для вчених. А якщо вдається створити щось цікаве та незвичайне, то науковці просто у захваті. Саме такий препарат створили нещодавно дослідники з Університету Пенсильванії.

Новий препарат зможе значно знизити вірусне навантаження для ряду поширених інфекцій. Зокрема, віруси грипу та герпесу.

"Контроль над передачею вірусів продовжує залишатися головною глобальною проблемою. Наш недавній досвід з COVID-19, ситуація з пташиним грипом H5N5, що постійно розвивається, і навіть швидке поширення кору під час нинішніх спалахів у США показали нам це поза сумнівом", - розповів один з авторів дослідження доктор Генрі Деніел.

Кілька років тому, у розпад пандемії, Деніел та його команда знайшли інноваційний спосіб спроби обмежити передачу SARS-CoV-2. Вони хотіли націлитися на вірус у слині, який потрапивши всередину, швидко розмножується і поширюється потім на інших через чхання, кашель, розмови.

Вони розробили жувальну гумку, яка зараз проходить клінічні випробування. Ця жуйка містить білки рослинного походження, які блокують здатність вірусу взаємодіяти з клітинами-господарями.

Їх дослідження було спрямоване на те, щоб розширити цей підхід та охопити більшу кількість вірусів.

"Противірусний білок широкого спектра дії (FRIL), який присутній у натуральному харчовому продукті (бобовий порошок) для нейтралізації не лише вірусів людського грипу, але й пташиного грипу, є своєчасною інновацією для їх запобігання та передачі", - пояснив доктор.

З чого роблять антивірусну жуйку

Бобові, які досліджували вчені, це - квасоля лаблаб (Lablab purpureus), які відомі ще як гіацинтові боби. Це бобові з високим вмістом білка входять до деяких традиційних рецептів у деяких частинах Судану, але значною мірою втратили прихильність у їхній рідній Африці й тепер вважаються культурою-сиротою.

Ця квасоля виглядає дуже смачною та поживною, але особлива вона з однієї причини - вона містить противірусний білок FRIL.

Команда доктора Деніела разом з колегами з Фінляндії перевірили жуйку, виготовлену з лабораторних бобів і з'ясували, що її противірусна ефективність проти двох штамів грипу А (H1N1, H3N2) і двох вірусів просто герпесу (ВПГ-1 та ВПГ-2) - дуже поширена.

Варто зазначити, що ВПГ дуже поширена і вакцини проти неї немає, а ВПГ-1 зазвичай поширюється орально, що робить противірусну жувальну гумку захоплюючою перспективою.

Як перевіряли дію жувальної гумки

У дослідах вчені використовували симулятор жування (це був буквально величезний набір макетів щелеп) і вони продемонстрували, що жувальні гумки, виготовлені з 79 міліграмів порошку лабораторних бобів, надійно вивільняють FRIL у слину.

Аналіз зменшення зубного нальоту показав, що лише 40 міліграмів 2-грамової таблетки жувальної гумки було достатньо, щоб знизити вірусне навантаження більш ніж на 95% при грипі. Для ВПГ-1 - 160 міліграмів, для ВПГ-2 було потрібно всього 74 міліграми.

Жувальна гумка була виготовлена відповідно до нормативних вимог, як справжній медичний продукт і зберігалася при кімнатній температурі майже 800 днів. При цьому продукт не зіпсувався і все ще містив активний FRIL.

"Ці спостереження сприяють тому, що в клінічних дослідженнях на людях можна буде оцінити жуйку з бобів, щоб мінімізувати зараження/передачу вірусу", - додав науковець.

Наступною метою команди є пташиний грип, оскільки цей порошок лабораторних бобів показав свою ефективність проти різних штамів.