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Жуткое зрелище: под Мелитополем на видео сняли необычный смерч

STYLERЖизнь    08.08.2019 - 12:46
Жуткое зрелище: под Мелитополем на видео сняли необычный смерч
Необычный смерч под Мелитополем (Коллаж РБК-Украина)

Ученые объяснили причину возникновения необычного смерча

Украину этим летом атакуют различные природные катаклизмы – смерчи, ураганы, торнадо и наводнения. А вот под Мелитополем местные жители засняли на видео совершенно необычный смерч – он полностью состоит из летающих и жужжащих насекомых. Выяснилось, что необычное явление видели неоднократно в посадках и полях под Мелитополем.

Как объяснили энтомологи, эти смерчи состоят из летающих муравьев, насекомых, которые размножились благодаря тому, что в регионе в течении долгого времени удерживается жаркая, но влажная погода.

Подобный феномен наблюдался и ранее, в конце июля - начале августа. Именно в это время у дачных летающих муравьев начинается брачный период и длится он всего несколько дней. Однако местные жители говорят, что такого нашествия не помнят уже давно.

Также ученые объяснили, что летающие муравьи неопасны для людей и их не стоит бояться.

Под Мелитополем засняли жужжащий смерч (Видео: YouTube/РИА Мелитополь)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жуткий ураган налетел на Одесскую область. В регионе началось наводнение, оползни, повалило деревья и размыло несколько участков дороги.

А также мы рассказывали о том, что на двух украинских курортов после шторма море внезапно "убежало" и отдыхающим приходится долго идти к воде, чтобы искупаться.

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