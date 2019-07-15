Жуткое убийство школьницы под Харьковом: появилась новая информация

Зверское убийство 15-летней Алисы Онищук из поселка Бабаи под Харьковом произошло почти полгода назад и вызвало огромный резонанс в обществе, однако полиции до сих пор не удалось схватить преступника. Теперь расследовать дело поручили киевским следователям. Об этом сообщает издание "Город Х".

Напомним, тело подростка обнаружили 3 ноября 2018 года в лесопосадке возле Покотиловки, через день после убийства. Школьница отправилась на уроки в колледж архитектуры и дизайна, но не доехала. Алису изнасиловали и задушили, а затем нелюдь забрал некоторые ее вещи, в том числе и мобильный телефон. Через некоторое время мобильник "всплыл" в Харькове - его продали в декабре в одном из торговых киосков в переходе станции метро "Индустриальная".

За эти месяцы правоохранители провели сотни экспертиз и допросили 3 тысячи человек, однако по факту в настоящее время у следствия нет ни одного реального подозреваемого.

Так, с самого начала полиция дала приметы вероятного убийцы - неизвестного мужчину якобы видели незадолго до трагедии поблизости - и обратилась к украинцам за помощью в вопросе его обнаружения.

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве Алисы Онищук (Фото: hk.npu.gov.ua)

Добавим, что правоохранителям в поисках преступника активно помогали волонтеры, частные детективы и даже парапсихологи. Через некоторое время местные жители даже высказали мнение, что убийство Алисы могло было быть делом рук "покотиловского маньяка", который орудовал в регион в 80-х годах, и якобы вот теперь снова вернулся.

Полиция также прорабатывала версию о причастности к преступлению отчима и родного отца девочки, однако у обоих было алиби.

Алиса Онищук (Фото: gx.net.ua)

Частный детектив, которого привлекли к делу, советовал полиции обратить внимание на местного активиста Андрея Резуненко - мужчина общался с мамой Алисы, помогал при поисках, занимался сбором средств на похороны и заказывал памятник.

Он так и остался единственным мужчиной в поселке Бабаи, который не сдавал анализ на ДНК и не был допрошен следствием.

Но 21 июня материалы уголовного производства передали в Главное следственное управление Нацполиции Украины в Киев. Расследованием жуткого преступления теперь занимаются там.

Как сообщалось ранее, появилась информация о жизни 15-летней Алисы Онищук.

Напомним, недавно 19-летняя студентка из Первомайска под Харьковом шла на железнодорожную станцию и по дороге зашла в лес ради красивых фото, где на ее напал насильник. Издевательства над девушкой продолжались почти сутки. Полиция задержала 54-летнего подозреваемого, который уже имеет судимость за изнасилование.