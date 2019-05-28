Жуткое убийство мецената на Прикарпатье: полиция шокировала версией

Убийство мецената Михаила Петрива и его жены на Прикарпатье произошло вечером 27 мая. Предварительно полиция подозревала злоумышленников, которые после расправы над супругами, пытались поджечь дом. Однако, по новой версии следствия, Михаил Петрив застрелил жену, а затем совершил суицид. Об этом пишет издание Dzerkalo.media.

Напомним, пожарным в 19:50 позвонили соседи семьи. Спасатели, прибывшие на место,нашли супругов мертвыми, на их телах были огнестрельные ранения.

Убийство мецената Петрива на Прикарпатье оказалось суицидом (фото: dzerkalo.media)

Правоохранители предварительно установили, что известный в Коломые 54-летний юрист и меценат, который занимался культурно-художественным развитием города, застрелил свою 56-летнюю жену Ольгу из охотничьего ружья. Затем мужчина пытался сжечь дом, после чего из этого же ружья выстрелил себе в грудь.

Ольгу Петрив нашли на втором мансардном этаже дома, а на первом прибывшие пожарные обнаружили тело Михаила Петрива.

В доме нашли оружие и боеприпасы. Кроме того, в доме полицейские обнаружили предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за содеянное.

Михаил Петрив (фото: facebook.com)

Напомним, сын заместителя мэра Змиева под Харьковом покончил жизнь самоубийством. 15-летний парень застрелился из гладкоствольного ружья.