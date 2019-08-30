Жуткое убийство 22-летнего таксиста в Киеве раскрыто: неожиданные подробности (видео)

Жестокое убийство 22-летнего таксиста в Киеве на Кольцевой дороге, которое произошло 28 августа, уже раскрыто, и злоумышленники задержаны. Об этом рассказал 30 августа глава полиции столицы Андрей Крищенко на специальном брифинге относительно резонанскного преступления. Видео опубликовано на Facebook-странице ресурса "Информатор".

Преступление удалось раскрыть за полтора суток.

Погибший парень был жителем Винницкой области. В Киеве он работал таксистом, и вечером 28-го к нему в авто Toyota Corolla (отметим, что сначала в прессе говорилось, что марка авто - Daewoo Lanos) сели убийцы, которые заранее спланировали преступление.

Злоумышленниками оказались 35-летний мужчина со своей 25-летней сожительницей. Они граждане Молдовы, а в Украине находятся нелегально (срок пребывания в нашей стране закончился несколько лет назад). На преступление пара пошла вместе с четырехмесячным младенцем, который был на руках у женщины в момент нападения на таксиста.

В Киеве молодому таксисту перерезали горло - полиция раскрыла преступление (Фото: kiev.informator.ua)

В полиции говорят, что убийцы и расчитывали на то, что вместе с ребенком их быстрее подберут попутки и такая "семья" не вызовет подозрений.

Парню нанесли удар кухонным ножом в горло, который мужчина захватил с собой из дома - они проживали недалеко от места преступления. После этого злоумышленники просто вытолкали свою жертву из машины и уехали, прихватив с собой 70 гривен и два мобильных телефона таксиста, а также его банковскую карточку.

Парень скончался от потери крови до приезда "скорой" - он звал на помощь и шел вдоль дороги, пытаясь остановить авто. Последними его словами стало "такси".

С помощью трекера угнанную машину удалось обнаружить (за несколько км от места происшествия) - в салоне были следы крови, которые преступники замазали. В полиции рассказали, что злоумышленники пробовали снять деньги с карточки своей жертвы.

В настоящее время иностранцы задержаны. Младенец находится в больнице.

Убийце за содеянное"светит" пожизненное заключение.

Также в полиции добавили, что сейчас правоохранители проверяют возможное причастие задержанных к другим преступлениям - так как у них дома были обнаружены вещи, которые у полиции вызвали подозрения.

22-летнего таксиста в Киеве убили граждане Молдовы, которые пошли на преступление со своим маленьким ребенком (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, 13 августа в Киеве 18-летний юноша с ножом напал на таксиста и нанес ему несколько ранений в лицо и грудную клетку. Злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать уже на следующее утро.

Как сообщалось ранее, недавно под Киевом в Белой Церкви двое мужчин похитили 51-летнюю женщину прямо с остановки транспорта. Они завезли ее в съемную квартиру, где избили, ограбили и изнасиловали.