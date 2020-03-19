Жуткое похолодание: синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз для жителей всех областей на последнюю декаду марта. Ожидается сильное похолодание и морозы, а местами возможен снег и мокрый снег. Последняя неделя марта не побалует хорошей погодой и потепление стоит ожидать только 28 марта.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, в пятницу, 20 марта, в день Весеннего равноденствия, в Украине ожидается теплая погода, но к вечеру температура воздуха начнет постепенно снижаться.

"Температура воздуха на Севере составит +9 +12 градусов, на остальной территории Украины 20 марта ожидается +10 +14 градусов. В Южной части, большинстве центральных областей и на Закарпатье +13 +17 градусов. Дожди завтра более вероятны в западных областях Украины и на севере. В Киеве День весеннего равноденствия уже дыхнет свежим воздухом, +10 +11 градусов, какие-то серьезные осадки – вряд ли", - сообщила синоптик.

Карта погоды

Она добавила, что с субботы, 21 марта, в Украину зайдет сильный антициклон Юрген, который принесет резкое понижение температуры до минусов и мокрый снег.

"А теперь – ахтунг! Начиная с субботы, с 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды – постепенное похолодание (Юг и Восток в субботу еще побудут в тепле), далее – осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже до минусов", - предупредила Диденко.

Она рассказала, что холодная погода продержится в Украине целую неделю и воздух начнет прогреваться только ближе к следующим выходным, 28 и 29 марта.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном похолодании весной.