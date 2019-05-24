Жуткое наводнение на Закарпатье показали с высоты птичьего полета: вода прибывает (видео)

Закарпатскую область продолжает заливать сильными дождями. По информации пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области, к пятнице, 24 мая, затопило 241 домохозяйство, более 2 тысяч гектаров земли, повреждено 15 переходов, 2 моста и около тысячи береговых укреплений.

Часть затопленных дорог удалось восстановить, но вода прибывает, так как дожди в регионе почти не прекращаются.

Наводнение в Закарпатье

Сообщают и о первой жертве наводнения – в поселке Воловец Закарпатской области погиб 11-летний школьник. Как рассказали в Воловце, пятиклассники вышли во время перемены поиграть на улицу, возле реки Вече. Один из мальчиков потерял равновесие и упал в воду. Остальные дети пытались его спасти, но сильным течением реки мальчика унесло. Тело ребенка обнаружили лишь утром в пятницу, 24 мая, возле села Яблунив, которое находится в трех километрах от Воловца. На данный момент информацию о мальчике официально не подтвердили.

В сети показали видео подтопленных районов возле Мукачево, которое было снято с высоты птичьего полета.

Наводнение в Мукачево (YouTube/Mukachevo Net)

Также местные жители в социальных сетях публикуют фотографии и других районов Закарпатской области, которые пострадали от обильных дождей.

Река Уж возле Ужгорода (facebook.com/viktor.lazoryk)

Напомним, ранее мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.

А также рассказывали о том, что уровень воды в закарпатских речках пробил исторический максимум 1998 года.