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Жуткое ДТП со школьным автобусом на Волыни: все подробности (фото, видео)

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 15:35
Жуткое ДТП со школьным автобусом на Волыни: все подробности (фото, видео)
Коллаж РБК-Украина

Шокирующее ДТП на Волыни не обошлось без пострадавших

Жуткое ДТП со школьным автобусом на Волыни произошло во вторник, 7 мая, в Гороховском районе Волынской области. Об этом в соцсети Facebook информирует UA: Волинь.

В результате ДТП с участием школьного автобуса и грузовика погиб человек. Трагедия случилась около 16:00 на автодороге в селе Шклинь.

Жуткое ДТП со школьным автобусом на Волыни: все подробности (фото, видео)

Отмечается, что водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не дал возможности проехать грузовику. После чего погиб в результате столкновения с транспортным средством.

Пассажиров в автобусе не было. Но по факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство. Полиция устанавливает все детали происшествия.

Видео: (facebook.com/uavolyn)

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