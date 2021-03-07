Жуткое ДТП в Польше: перевозчика уличили в многочисленных нарушениях

Автобус, который следовал по маршруту Познань-Херсон, принадлежит перевозчику СТЕЦИК Т. В. ФОП. 6 марта в 2 часа ночи возле населенного пункта автобус разбился. Пользователи сетей обратили внимание, что информацией о некачественных и опасных поездках с этим перевозчиком делятся давно.

Так, недовольные пассажиры жалуются, что перевозчик обманывает своих клиентов. Операторы идут на ложь, чтобы не потерять клиента.

"Такой поездки никому не пожелаю. Билет был куплен по маршруту Луцк-Свиноуйсьце. За день до отправки перезвонил диспетчер и сказал, что в Луцк автобус не приедет, берите билет и поезжайте в Дубно и там уже вас заберут, а стоимость дороги вам перевозчик вернет. Хорошо, так и сделал. Но никто мне не вернул деньги за поездку в Дубно", – жалуется Валентин.

Кроме того, длительность поездки может увеличиться в два раза. Вместо прогнозируемой длительности пути, прибытие происходит с существенной задержкой от 3 часов. Тем, кому обещали отсутствие пересадок – 5 разных автобусов.

"Ехал в Прагу, опоздали на 12 часов (6 часов стояли на таможне, поэтому за это время никаких вопросов, но 6 часов водители потеряли на 30-минутные перекуры, ожидания других автобусов, чтобы догрузить пассажиров и непонятный маршрут, ездили кругами, наверное, полицию объезжали). Приехали ночью, не успел на 1:00 на свой поезд, пришлось ждать всю ночь на вокзале (оказывается, он закрывается с 24:00 до 3:00, провел это время на улице слушая байки местных бездомных, которых бесполезно посылать так как они все равно не понимают). Надеюсь водители и владелец автобуса будет всю жизнь так же успевать как я в тот рейс", – рассказывает Владимир.

Клиенты перевозчика также пожаловались на хамское отношение к пассажирам.

"Водители хамы, 80 человек в автобусе – все пассажиры без масок, никакой социальной дистанции и полное игнорирование карантинных норм, несмотря на указанное в билете место – 16 – сидела на 73, страшная духота, остановки только на 10 мин (извините, но со второго этажа пока все спустятся, пройдет 10 минут), и это я ехала только в Дубно. Как люди едут через всю Украину и за границу – не понимаю, просто "скотовозка", ничего не приспособлено для длительных переездов. НЕ РЕКОМЕНДУЮ вообще категорически никому", – сетует Екатерина.

Также в сети рассказали о случае, когда водитель автобуса управлял транспортным средством в пьяном состоянии.

"Поездка была ужасной из всех возможных. Перевозчик возит людей в состоянии алкогольного опьянения. Было 4 пересадки. Мы ожидали следующие автобусы с людьми по 3 часа. Супер. Рекомендую", – делится Людмила.