Жуткое ЧП в Киеве: 26-летний парень выпрыгнул с балкона (фото, видео)

4 августа по адресу улица Урловская, 3 парень 26 лет выпал с балкона, вследствие чего получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

В 11:46 на линию "102" поступил вызов. По приезду правоохранителей и скорой очевидцы рассказали, что парень стоял на балконе третьего этажа 14-этажного дома прежде чем прыгнуть и держался за карниз.

Парень выпрыгнул с балкона в Киеве (фото: informator.ua)

В какой-то момент он освободил руки и упал на землю. Медики по вызову прибыли на место происшествие и госпитализировала пострадавшего в больницу. Пострадавший находился без сознания.

Как выяснилось позже, у парня есть группа инвалидности из-за психического расстройства. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Парень выпрыгнул с балкона в Киеве (фото: informator.ua)

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