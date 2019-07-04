Жуткий стыд: история депортированного из Украины пакистанца разозлила сеть

Из Украины депортировали жителя Пакистана, который долго планировал поездку, чтобы получше узнать страну и ее жителей. Подробности скандала рассказал Артемий Сурин на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что Джаф из Пакистана – это интеллигентный, эрудированный и образованный 42-летний человек. Он владеет 4 иностранными языками, по профессии веб-дизайнер и у него есть своя туристическая компания. Джаф очень хотел посетить Украину, чтобы почувствовать душу людей и страны.

"Я просто люблю путешествия. Особенно в те страны, которые находятся вне мейнстрима. Там больше шансов увидеть настоящую жизнь, почувствовать душу людей и страны. Кстати, поэтому я и решил отправиться в Украину. О вашей стране мало привлекательной информации в сети на английском. Если ты в Гугле введешь Ukraine - то там в основном, будут статьи и фото о войне, беспорядках, коррупции, об опасностях, которые якобы ждут туриста там. Я в это не поверил. Наоборот, была внутренняя уверенность, что там живут добрые люди, а страна интересна и гостеприимна. Я планировал посетить Киев, увидеть его древние храмы, также увидеть Черное море в Одессе. А еще Львов с его чудесной архитектурой", - цитирует слова Джафа Сурин.

Он добавил, что за визу в Украину пакистанцу пришлось заплатить 160 долларов, а это немалые деньги для Пакистана. Также пришлось полностью выкупить (а не забронировать) все авиабилеты, проживание в городах и оплатить приглашение – еще 160 долларов.

Фото: facebook.com/artsurin

В конце мая Джаф прилетел в аэропорт Борисполь. На пограничном контроле, когда увидели его паспорт, сказали ждать. А после этого отвели в какую-то тесную комнату, где он провел несколько часов. Ему никто и ничего не посчитал нужным объяснить, не предложил воду или еду. А через несколько часов ему устроили допрос.

"У меня было ощущение, что общаются со мной, как с преступником. Я показал им оригиналы приглашения, план путешествия, выкупленные авиабилеты и отели, страховку. Затем они пересчитали мои деньги. С собой у меня было 1200 долларов и конечно же, кредитные карты, на которых были средства и подтверждающие это документы. Все это записывалось на камеру", - рассказал Джаф.

После этого у него забрали паспорт и оставили его снова в тесной комнате, где он в общей сложности провел без воды, еды и объяснений 12 часов.

"Прошло 12 часов. Никто ничего не объяснял, когда я пытался, что-либо спросить, пограничники либо не говорили по-английски, а в редком случае отвечали, что "нужно ждать пока "nachalstvo" (начальство) решит". Затем они дали ему какую-то бумагу на украинском языке, чтобы он подписал ее. На его замечание, что он ведь не понимает, что там написано, можно перевести это хотя бы на английский, ответ был: "Возмущаться будешь в Пакистане", - добавил Сурин.

Через 16 часов Джаф написал о ситуации на своей странице в Facebook и пост мгновенно разлетелся по сети, информация дошла даже до президента Пакистана, но помочь ему никто не смог.

Джафа продержали в комнате для задержанных в Борисполе более суток, а потом просто депортировали с формулировкой "Не может подтвердить цель запланированного пребывания в Украине".

"Подписал акт Сивак Павел Викторович. Старший лейтенант, и видать Вершитель судеб, по совместительству. Билет назад в Пакистан ему естественно, пришлось покупать самому. В итоге "вояж" в Украину, а точнее в "комнату-обезьянник" Борисполя обошелся ему в 2000 долларов", - рассказал Сурин.

Скриншот всей истории о пакистанце Джафе (facebook.com/artsurin)

В комментариях к посту многие пользователи выразили свое возмущение и даже предложили сделать эту историю известной, а потом скинуться Джафу на билет в Украину и встретить вместе с журналистами.

Нашлись и те, кто посчитал задержание пакистанца в пределах нормы и написал, что раз депортировали, значит было за что.

Скриншоты комментариев (facebook.com/artsurin)

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