Жуткий храп может быть сигналом опасных заболеваний: что нужно проверить

Сильный храп может быть признаком серьезных заболеваний. Медики утверждают, что храп у человека может сигнализировать о том, что в организме человека развивается ожирение или сахарный диабет.

Как объясняют врачи, при храпе во время сна у человека повышается давление, а это приводит к тому, что начинают нарушаться ряд функций организма. Об этом пишет издание Ukrtelemed.

"Храп и ожирение давно и устойчиво ассоциируются друг с другом. Храпуна мы представляем, прежде всего, как толстого мужчину средних лет. Хотя среди тучных женщин также велик процент страдающих храпом. Но, согласно статистическим данным, мужчины храпят все-таки чаще. Это обусловлено анатомическими особенностями распределения жира в организме мужчины. Для мужчин характерно преимущественное накопление жировых отложений в верхней части тела, в том числе в области шеи. Во время сна избыточная масса жировой клетчатки сдавливает дыхательные пути на уровне глотки, просвет гортани резко сужается, возникает храп, влекущий за собой апноэ и гипопноэ сна. При тяжелых формах синдрома сонного апноэ человек не дышит на протяжении ночи суммарно 4-5 часов. Поэтому катастрофические последствия храпа для организма человека нельзя недооценивать", - объяснил директор Украинской Лаборатории Сна Юрий Погорецкий.

Он отметил, что ожирение и храп могут быть как причинами, так и следствием друг друга. У храпунов нарушается структура сна – отсутствуют фазы дельта-сна, а это приводит к тому, что нарушается выработка соматотропного гормона, который отвечает за метаболизм жировой ткани.

А это часто ведет к тому, что возрастает риск развития сахарного диабета 2 типа. Возникает замкнутый круг, при котором ни диета, ни увеличение физических нагрузок не дают результата.

Как отмечают медики, храп также может вызвать кратковременную остановку дыхания, которую еще называют апноэ. Это грозит нарушениями сердечно-сосудистой системы, ранним развитием инфаркта и инсульта.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи предупредили, что дневная сонливость является опасным симптомом.