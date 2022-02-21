ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жуткие привычки, которые достались нам из СССР. Забудьте о них прямо сейчас

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 11:25
Жуткие привычки, которые достались нам из СССР. Забудьте о них прямо сейчас Коллаж РБК-Украина: Привычки родом из СССР, которые до сих пор с нами
Автор: Светлана Мащенко

Со времен СССР минул не один десяток лет, но некоторые жуткие привычки, родившиеся в то время, остались с нами и сейчас. Да, мы уже свыклись с мягкой многослойной туалетной бумагой вместо газеты, почти забыли запах хозяйственного 72%-го мыла, перестали стирать и сушить пакеты, но некоторые вещи привычны для многих и в наше время.

Об этом рассказал знаменитый блогер Максим Мирович.

Настырно лезть в чужую жизнь

В СССР считалось, что личной жизни у человека как бы и нет, и все нужно держать "на виду у коллектива", как бы советуясь с "коллективным разумом".

И хотя те времена давно в прошлом, и сейчас можно наткнуться на соседку в парадном, которую вы впервые видите (а она о вас конечно же знает все). Эта дама может беспардонно заявить вам: "Ой, что-то ты похудела, осунулась", или "А муж у тебя хороший, не обижает?"

Тыкать, указывать, давать непрошеные советы и прочее подобное - привычка, которая со временем, надеемся, уйдет в небытие.

Откладывать вкусное "на потом", не носить новые вещи

Во многих из нас до сих пор живет привычка ходить по дому в чем-то старом, засаленном, грязном, ведь никто же не видит? Но задумайтесь, если вы замужем/женаты - вас в таком виде ежедневно будет созерцать ваш партнер, фактически, главный человек в вашей жизни.

Или же откладывать на потом палочку СК, давясь позавчерашними макаронами. Прятать конфеты, и прочие вкусности "к празднику".

Просто задумайтесь о том, живете вы здесь и сейчас или откладываете жизнь на потом?

Пить чай со сладостями и прочей ерундой

Чисто советская бытовая (кулинарная) привычка — это устраивать чаепития со всякими там конфетами и бесполезным печеньем. В СССР таким обычно занимались на работе в перерывах (не считая обеда).

Чаще всего такое устраивалось прямо на рабочем месте - для чего в самом кабинете мог быть алюминиевый электрический чайник или кофейник.

И сегодня за таким занятием можно застать сотрудниц всяких там собесов. Они делают получасовой перерыв, пока люди (чаще всего не самые счастливые и здоровые, раз пришли просить помощи у государства), стоят в очереди под дверью кабинета.

Ранее мы писали про рисунки "советской" девочки, показывающие суровую правду об СССР.

Также сообщалось про лайфхаки родом из СССР, которые так прижились, что теперь с нами навечно.

Читайте РБК-Украина в Google News
СССР
LITE
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле