Жуткие привычки, которые достались нам из СССР. Забудьте о них прямо сейчас
Со времен СССР минул не один десяток лет, но некоторые жуткие привычки, родившиеся в то время, остались с нами и сейчас. Да, мы уже свыклись с мягкой многослойной туалетной бумагой вместо газеты, почти забыли запах хозяйственного 72%-го мыла, перестали стирать и сушить пакеты, но некоторые вещи привычны для многих и в наше время.
Об этом рассказал знаменитый блогер Максим Мирович.
Настырно лезть в чужую жизнь
В СССР считалось, что личной жизни у человека как бы и нет, и все нужно держать "на виду у коллектива", как бы советуясь с "коллективным разумом".
И хотя те времена давно в прошлом, и сейчас можно наткнуться на соседку в парадном, которую вы впервые видите (а она о вас конечно же знает все). Эта дама может беспардонно заявить вам: "Ой, что-то ты похудела, осунулась", или "А муж у тебя хороший, не обижает?"
Тыкать, указывать, давать непрошеные советы и прочее подобное - привычка, которая со временем, надеемся, уйдет в небытие.
Откладывать вкусное "на потом", не носить новые вещи
Во многих из нас до сих пор живет привычка ходить по дому в чем-то старом, засаленном, грязном, ведь никто же не видит? Но задумайтесь, если вы замужем/женаты - вас в таком виде ежедневно будет созерцать ваш партнер, фактически, главный человек в вашей жизни.
Или же откладывать на потом палочку СК, давясь позавчерашними макаронами. Прятать конфеты, и прочие вкусности "к празднику".
Просто задумайтесь о том, живете вы здесь и сейчас или откладываете жизнь на потом?
Пить чай со сладостями и прочей ерундой
Чисто советская бытовая (кулинарная) привычка — это устраивать чаепития со всякими там конфетами и бесполезным печеньем. В СССР таким обычно занимались на работе в перерывах (не считая обеда).
Чаще всего такое устраивалось прямо на рабочем месте - для чего в самом кабинете мог быть алюминиевый электрический чайник или кофейник.
И сегодня за таким занятием можно застать сотрудниц всяких там собесов. Они делают получасовой перерыв, пока люди (чаще всего не самые счастливые и здоровые, раз пришли просить помощи у государства), стоят в очереди под дверью кабинета.
Ранее мы писали про рисунки "советской" девочки, показывающие суровую правду об СССР.
Также сообщалось про лайфхаки родом из СССР, которые так прижились, что теперь с нами навечно.