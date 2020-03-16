Жуткие перепады температур: синоптики дали неожиданный прогноз погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет сопровождаться сильными перепадами температур, а местами возможны даже осадки в виде мокрого снега. Ночная температура в некоторых областях опустится до -8 градусов.

Погода на востоке страны ожидается солнечная и сухая, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе ожидается от -5 до -8 градусов мороза, а днем резко потеплеет, до +5 +8 градусов.

В южных областях ночью также будет очень холодно, от -3 до -6 градусов, в Одессе -1 градус. Днем столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, в Николаеве до +10 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью -1 -3 градуса, днем от +5 до +7 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют дождь, который пройдет в дневные часы. Ночная температура составит -1 +1 градус, днем потеплеет до +6 +8 градусов.

На западе также ожидаются резкие перепады температур, а на Волыни ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -2 до +2 градусов, днем будет сухо и солнечно, столбики термометров поднимутся до +9 +11 градусов, местами до +12 +14 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, ожидается сухая и солнечная погода. Ночью от -2 до -6 градусов, днем прогреется до +7 +9 градусов.

В Киеве во вторник, 17 марта, возможен небольшой кратковременный дождь в дневные часы. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, днем столбики термометров покажут +6 +8 градусов.

Карта погоды в Украине на 17 марта

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали новый прогноз погоды на весну и предупредили об аномалиях.