Жуткие морозы и ранняя весна: синоптики ошеломили новым прогнозом погоды

Погода в Украине в 2020 году будет нестабильной и жителей страны ожидают резкие перепады температуры и аномальные явления. По новому прогнозу синоптиков январь будет очень холодным, местами до -20 градусов, а вот февраль станет мягким и теплым. Весна скорее всего в Украине наступит рано.

Народный синоптик Леонид Горбань пообещал украинцам холодный январь. Он отметил, что морозы придут сразу после Нового года и будут держаться довольно долго.

"Почти весь январь будет морозным, похолодание начнется вскоре после наступления нового года. Оно будет сопровождаться ночными рождественскими холодами ниже -10 градусов, и еще тремя "пиками" холода: 10 и 15 января ночью до -15 градусов и крещенскими морозами (19-22) до -20 градусов. С 23 стремительно потеплеет до -1-3 градусов, а 29-31 числа ожидается оттепель", - рассказал синоптик.

Карта погоды в Киеве

Он добавил, что снега в январе тоже будет достаточно и снегопады ожидаются после 3 января, на Старый Новый год, а также в конце месяца. Начало февраля будет снежным и морозным – до -15 градусов, а после 12-13 февраля возможно похолодание до -20 градусов.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова сообщила, что в январе будут крепкие морозы. На севере Украины до -20 градусов, на остальной территории до -10 градусов.

В конце января, по прогнозу Мартазиновой, потеплеет, а вот февраль будет с небольшими морозами и в целом – мягким.