Жуткие ливни: синоптики ошарашили прогнозом погоды на май

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине приготовит неприятные сюрпризы для жителей всех областей

Погода в Украине в мае шокирует своими перепадами и синоптики прогнозируют резкое повышение температуры, жару и жуткие ливни. Большая часть месяца будет сухой и знойной, а ливни пройдут по стране двумя волнами.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, две недели в середине мая будут засушливыми и осадков не будет продолжительное время. Жара накроет Украину уже в конце первой декады месяца.

"В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до 27-30 градусов тепла, к середине месяца станет чуть прохладнее, 27-29 градусов. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат", - рассказал синоптик в комментарии для издания "Сегодня".

Температура воздуха начнет снижаться только после 20 мая и по прогнозу Горбаня, обильные осадки стоит ожидать только после 25 мая. В последнюю декаду месяца температура воздуха составит 23-25 градусов тепла, но 28-29 числа она может снова подняться, так как обильные дожди придут с юга и юго-запада. В эти дни может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

"После 20 мая температура спадет до комфортных 23-25 тепла, но с 25 мая начнутся дожди. Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому не похолодает, а, наоборот, потеплеет. Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы. Но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона", - отметил народный синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики кардинально изменили прогноз погоды в Украине на май.