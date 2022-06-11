Жуткие грозы и проливные дожди: где погода на выходных будет самая опасная

Погода в субботу

11 июня грозами накроет все западные области страны, зацепит Житомир, а также Одесскую и Николаевскую область. Сильные проливные дожди возможны на Закарпатье и во Львове. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +18 градусов. Днем на западе ожидается от +23 до +27 градусов, местами до +29 градусов. Чуть прохладнее будет в Одессе, +24 +26 градусов.

В центральной части, на севере, юго-востоке и востоке будет жарко, от +29 до +32 градусов, на востоке ожидается до +33 градусов.

В Киеве 11 июня небольшая облачность, сухо. Ночью +16 +18 градусов, днем ожидается от +30 до +32 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 11 июня

Погода в воскресенье

12 июня грозы продвинутся в центр страны, на север и северо-восток. В южной части, большинстве центральных областей и на востоке будет сухо.

Ночью температура упадет на западе, до +11 +16 градусов, в остальных областях ожидается от +16 до +19 градусов.

Днем на западе от +25 до +28 градусов, на остальной территории страны синоптики прогнозируют от +30 до +33 градусов.

В Киеве 12 июня ожидается гроза. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 12 июня

А что будет с погодой дальше?

По прогнозу синоптиков, грозы с понедельника охватят больше областей и осадки уйдут только 15 июня. Все эти дни в Украине будет очень жарко, в большинстве регионов выше +30 градусов.

Небольшая прохлада придет только 15 июня: на западе похолодает до +19 +22 градусов, в остальных областях ожидается +23 +26 градусов.

Однако прохлада придет ненадолго, уже к 20 июня столбики термометров снова поползут вверх.

Прогноз температуры воздуха для Киева на 10 дней