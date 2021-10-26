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Жуткие фото из COVID-реанимации на Закарпатье: "выживает только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ"

Автор: Тетяна Самарук

В Закарпатской области, которая находится в "желтой" зоне карантина, произошла сложная ситуация с COVID-больными, где многие пациенты в тяжелом состоянии. Также из Центра легочных болезней в Ужгороде показали фото того, что на самом деле происходит в палатах с больными коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

"Есть вещи, о которых не хочется знать, на которые трудно смотреть, о которых думаешь, что это никогда не коснется меня" — так прокомментировал Анатолий Полосков, председатель Закарпатской ОГА фото.

Отмечается, что на фото показана малая часть того, что на самом деле происходит в палатах Центра во времена пандемии.

По словам Анатолия Полоскова, такая ситуация происходит и в других заведениях, где спасают людей от COVID-19. Однако, спасти удается не каждому. Ведь только 1 из 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает.

"Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому – наша жизнь", — добавил Полосков.

Кроме того, по состоянию на 25 октября на Закарпатье от COVID-19 умерло 1713 человек. Важно, что все, кто сейчас находится на ИВЛ и в реанимации – вакцинированные.

Фото из COVID-реанимации на Закарпатье (carpathia.gov.ua)

Ранее мы публиковали фото из ковид-больницы Харькова, которые заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации.

Также мы писали, что в Киеве в реанимацию попали пациенты с поддельными COVID-сертификатами.

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