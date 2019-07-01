Жуткая трагедия в Киеве: из окна 9-го этажа выпал ребенок

Полиция выясняет детали происшествия
1 июля в Киеве произошла трагедия, из окна девятого этажа высотного дома выпал ребенок. Как сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook, ужасный случай произошел по адресу Милютенка, 46. По информации группы, от полученных травм ребенок скончался на месте. Полиция выясняет все детали произошедшего.
Отметим, что издание "Информатор" сообщает, что выпавший из окна ребенок - это мальчик. Также на странице издания в Facebook размещено видео.
Видео: в Киеве из окна выпал ребенок (facebook.com/kiev.informator.ua)
В ролике сказано, что инцидент произошел 1 июля рано утром. Четырехлетний малыш проживал в квартире с папой и мамой. На момент трагедии в квартире была одна мама. На балконе, из которого выпал ребенок, стояла табуретка, рассказали на видео.
Как мы ранее писали, ребенок выпал из окна 9-го этажа в Бердичеве Житомирской области. К счастью, медики, которые боролись за его жизнь, спасли ребенка.
Напомним, в Жидачевском районе Львовской области 11-летний мальчик покончил жизнь самоубийством. Родственники ребенка подозревают, что он увлекался опасной суицидальной игрой.
Также мы сообщали, что ребенок выпал из окна 8-го этажа многоэтажного дома под Киевом, в Петропавловской Борщаговке.