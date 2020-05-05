Жуткая трагедия в Харькове: погибшая девочка стала жертвой дважды

Убийство 13-летней Кристины Пьяновой потрясло и напугало всю Украину. Тело подростка обнаружили рано утром 30 апреля. А перед этим полиция задержала в городе ее мать, которая ходила по улицам в неадекватном состоянии с ножом в руках и головой дочери в пакете.

Жуткая трагедия обросла различными слухами, и о матери Кристины начали рассказывать нелицеприятные вещи. Однако в полиции считают, что Татьяна Пьянова совершила страшное преступление, так как ее довели до психически нестабильного состояния.

"Есть первоначальные выводы экспертов, которые пока не озвучивают. К сожалению, ребенок, судя по всему, стал жертвой психически больного человека. А что довело мать девочки до такого состояния, уже вопрос к медикам. По информации близких родственников, некоторое время до трагедии 38-летняя женщина "общалась" со своим умершим отцом", - пишет издание OBOZREVATEL со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О Татьяне Пьяновой учителя дочери отзываются весьма положительно. Они сообщили, что мама всегда посещала родительские собрания, находила общий язык с классным руководителем.

"Говорить о неблагополучной семье не было оснований… В поле зрения ювенальной превенции Кристина никогда не попадала. Положительный ребенок. Вопросов не было и у классного руководителя – ни к поведению, ни к учебе. Девочка была очень старательной, хорошо училась, не прогуливала уроки, не имела никаких вредных привычек", - добавил источник в полиции.

Кроме того, соседи также опровергли информацию о том, что Кристина была проблемным подростком.

"Не знаю, кому понадобилось распускать такие слухи, но уже нет сил это слушать и читать. В интернете, в новостях и в соцсетях происходит полное безумие! Уже начали писать, что девочка чуть ли не якшалась с алкоголиками и наркоманами, но это циничная ложь! Люди, побойтесь Бога! Кристина была прекрасным ребенком, и кто бы что ни говорил – она просто маленький ангел! Доброе, хорошее дитя! Очень горько, что так рано покинула этот мир, и страшно, что таким образом", - рассказала соседка Пьяновых.

Напомним, ранее мы писали о том, что в деле с обезглавливанием дочери нашли ритуальный след.