Жуткая трагедия с девочкой в Харькове: убийцей может быть не мать

Убийство 13-летней Кристины Пьяновой потрясло всех украинцев и вызвало большой резонанс в сети. Несколько дней назад подростка нашли обезглавленной, а ее мать разгуливала по Харькову с головой девочки. Подозрение сразу же пало на нее.

5 мая в Харьковской области поселке Подворки Дергачевского района девочку похоронили. На печальной прощальной церемонии присутствовал биологический отец ребенка.

Сам папа Кристины Виталий не жил с ее матерью, говорит, были очень сложные отношения. По его словам, Татьяна выгоняла его из дома четыре раза, наладить отношения у них так и не получилось. Мужчина замечал за матерью ребенка некие странности.

"Последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочь видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром встала купила, а дочь удивилась, мол, откуда ты знаешь?", - вспоминает Виталий.

Под Харьковом похоронили Кристину Пьянову (Скриншот из видео)

Учителя в школе и знакомые девочки в один голос уверяют, это был добрый и чистый ребенок. Никогда за Кристиной ничего плохого не замечали.

Знакомая семьи Лариса ошарашила заявлением, что девочку могла убить не ее родная мать.

Под Харьковом простились с Кристиной Пьяновой (YouTube)

"Я близко знакома с семьей, дружу с тетей подозреваемой. Это опустившаяся семья алкоголиков-наркоманов. Там мужчины свирепые в родне - пьют, наркотики употребляют, а женщины - жертвы. Причем не одно поколение. Родители Татьяны и Антона умерли давно, но брат имеет право на часть дома, поэтому и живет там. Да еще дружки его... Татьяна одна в семье работала, они ее использовали. Брат срывал замки, третировал сестру и племянницу. Таня же просила помощи у полиции! Постоянно обращалась, но кому они нужны - нищета с родственниками алкоголиками-приживальцами", - сообщила она изданию "Город Х".

По словам женщины, двоюродный брат Татьяны Пьяновой в 2004 году под воздействием наркотиков убил отца и бабушку.

"Отсидел 15 лет, в прошлом году выпустили. Полиции до тех, кто вышел из тюрьмы, дела нет. А он, может, жил-гостил у брата и сестры. Те, кто знает эту семью и их родню, склонны думать, что мать, как и девочка, - жертвы мужчин алкоголиков-наркоманов, которые живут там все кучей. Я думаю, над Таней и дочерью зверски издевались свои же мужчины. Хорошо бы следствие разобралось, а не как всегда. Очень легко повесить все на женщину, можно и не напрягаться", - отметила она.

Лариса уверена, соседи скрывают правду, так как боятся расправы.

Как мы ранее писали, соседи семейства Пьяновых рассказали о погибшей девочке и ее матери.