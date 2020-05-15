Страшная трагедия с девочкой в Харькове: появились жуткие подробности о матери ребенка

Убийство девочки под Харьковом обрастает новыми жуткими подробностями. Сейчас мать Кристины Пьяновой Татьяна содержится в СИЗО по подозрению в убийстве своей 13-летней дочери. Следствие обвиняет женщину в нанесении 20 ножевых ударов ребенку. Соседи семьи уже звонили местному депутату и интересовались тем, не собираются ли выпускать их односельчанку. Дело в том, что соседи боятся возвращения женщины в село.

Адвокат подозреваемой добивается для нее домашнего ареста. Правозащитник объясняет это тем, что Пьянова не будет скрываться от правосудия.

Депутат местного совета Татьяна Пантелеева рассказала, что ей звонят люди из села и интересуются, не отпустит ли Пьянову суд под домашний арест, они хотят для нее пожизненного заключения. Также выяснились новые подробности о матери Кристины до страшной трагедии.

"После того, как она сняла иконы у себя в доме, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла черной материей зеркало", – рассказала соседка семьи Светлана изданию "Сегодня".

Обычно зеркала в доме накрывают тканью, когда кто-то умирает.

Брат Татьяны Пьяновой не верит в то, что сестра смогла совершить такой поступок.

"Я не верю, что Таня убила дочку. Я видел, как сестра любит и обожает дочку", – рассказал Алексей Пьянов.

Напомним, что Татьяну Пьянову задержала полиция, когда она обнаженная шла по трассе в Харьков с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины.

Как мы ранее писали, Татьяна Пьянова остается главной подозреваемой в убийстве 13-летней дочери Кристины.