Жуткая смерть: украинец упал с горы в Австрии (фото)

В Австрии погиб гид львовской туристической фирмы "Аккорд-тур" Андрей Соджак. Молодой парень разбился при падении с горы. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Трагедия произошла в среду, 12 июня. 24-летний парень разбился, сорвавшись с горы, во время проведения экскурсии неподалеку от австрийского Зальцбурга.

К слову, альпийский горный хребет тянется до самого города, а один из его пиков, Унтерсберг, находится в 16 километрах от Зальцбурга. Высота горы составляет 1973 метра.

Андрей Соджак жил во Львове, закончил Львовский политехнический институт. В туристической фирме работал более двух лет.

В Австрии украинец упал с горы и погиб (Андрей Соджак, фото: соцсети)

Еще на вечер 13 июня, в турфирме не подтвердили и не опровергнули информацию о гибели своего сотрудника. При этом в компании отказались от комментариев на данную тему.

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