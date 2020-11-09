Жуткая резня в Кривом Роге: пострадавших могло быть намного больше

Резня в Кривом Роге (Коллаж РБК-Украина)

Неадекватный мужчина в Кривом Роге с ножом мог порезать большее количество людей

В Кривом Роге неадекватный мужчина напал на прохожих с ножом и успел порезать 10 человек, в том числе и 8-летнего ребенка. Два человека скончались от полученных ран и много госпитализированных.

Жертв маньяка могло быть намного больше и некоторых людей на пути мужчины с ножом спасла счастливая случайность. Как рассказал куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник на своей странице в Facebook, неадекват зашел в школу и некоторое время общался там с дежурной. К счастью, детей в тот момент в школе не было.

"Перед тем как нападающего задержали, он зашел в одну из школ в Металлургическом районе, начал общаться с дежурной на входе, сел на скамейку, снял верхнюю одежду, попросил, чтобы его сдали в полицию, рассказывал о задачах от небесных сил, об убийствах людей. Рассказал, что уже совершил убийства. С ним общались работники школы, во время общения нажали дежурную кнопку вызова полиции. Нападающий снова стал возбужденным, надел верхнюю одежду и быстро выбежал на улицу", - сообщил Колесник.

В школе рассказали, что злоумышленник оставил у них большой нож, которым он совершил нападение на людей возле кинотеатра "Современник". Но у него был еще один нож, поменьше, которым он также наносил раны своим жертвам.

"Если бы он не оставил большой нож в школе, то страшно представить последствия дальнейших нападений. Работники школы опрошены полицией, нож приобщили в качестве вещественного доказательства к уголовному делу", - добавил Колесник.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что преступник заходил в отделение полиции и просил, чтобы его остановили.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны некоторые факты биографии резника из Кривого Рога.