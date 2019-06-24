ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жуткая гроза затопила почти весь город: Хмельницкий ушел под воду (фото)

STYLERЖизнь    24.06.2019 - 21:41
Жуткая гроза затопила почти весь город: Хмельницкий ушел под воду (фото)
Хмельницкий ушел под воду (Коллаж РБК-Украина)

Ливнем затопило улицы Хмельницкого, Камянец-Подольского и все окрестные районы

Погода в Украине продолжает шокировать жителей своими внезапными перепадами и аномальными явлениями. После почти двухнедельной жары на город Хмельницкий, который находится на западе страны, внезапно обрушился жуткий ливень, который превратил улицы в сплошные потоки воды.

Сильнее всего досталось в регионе досталось центру Хмельницкого. Жуткими ливнями накрыло также Камянец-Подольский. Также поступали звонки от жителей Старосинявского и Тефипольского районов о затоплениях.

 

Хмельницкий ушел под воду (vsim.ua)

В Хмельницком сильнее всего затопило улицу Заречанскую, а также микрорайон Дубово. Движение транспорта в городе было парализовано, а на помощь местным жителям привлекли бригады областного ГСЧС.

 

Хмельницкий затопило во время грозы (vsim.ua)

В городе затопило не только улицы, но и частные дома, которых в некоторых районах очень много. Спасателям пришлось пожарными насосами и переносными мотопомпами откачивать воду.

Ураган в Каменец-Подольском (YouTube/Life Khmelnitsky)

Местные жители зафиксировали на фото и видео последствия разрушительной стихии и опубликовали в интернете.

Хмельницкий затопило во время грозы (YouTube/Life Khmelnitsky)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области прошел смерч и выпал град необычной формы.

А также рассказывали о том, что ураган под Херсоном практически разнес в щепки целое село. В местной церкви сильным ветром даже согнуло крест на куполе здания.

Кроме того, мы писали о том, что после жуткой грозы Львов практически ушел под воду, а улицы превратились в горные реки и озера.

Убийственный шторм во Франции: впечатляющие кадры стихийного бедствия Тернопольскую область накрыло крупным градом: побило весь урожай
Новости Украины ураганнаводнениестихийное бедствие
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь