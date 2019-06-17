Жуткая гроза превратила Львов в Венецию: впечатляющие фото и видео

Львов накрыло жуткой грозой, которая в течении получаса превратила улицы города в реки, а местами образовались целые озера. Сильный дождь также спровоцировал ветер, который наделал беды с деревьями. Местные жители сообщают, что в разных районах деревья обрушились на крыши домов и автомобили.

После почти недели жуткой жары жители Львова смогут вздохнуть с облегчением, так как в воскресенье вечером, 16 июня, регион накрыла жуткая гроза и температура воздуха резко упала.

Однако большое количество воды наделало и беды в регионе. Сильным ливнем затопило несколько улиц, а в некоторых районах движение транспорта было практически парализовано.

Также проблему создали забитые ливневки, так как вода, которая обрушилась с неба, не спадает.

Затоплена улица Стрийская и улица Трускавецкая, в нескольких местах образовались озера, которые заблокировали движение автомобилей.

Стихия разгулялась и в области – там гроза оборвала электрические провода и без света оказались жители десятков населенных пунктов.

Львов ушел под воду после сильной грозы (фото: facebook.com/igor.zinkevych, facebook.com/Varta1)

По состоянию на 10 часов утра в понедельник, 17 июня, стихия не утихает. Рано утром прогремела очередная гроза и двухчасовой ливень превратился в мелкий колючий дождь. Температура воздуха ночью местами опустилась до +12 +14 градусов, утром зафиксировано около +20 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ураган под Днепром превратил центр города в озеро.

А также рассказывали о том, что в Закарпатской области жуткая гроза затопила легендарное Межгорье.