Жуткая авария с маршруткой под Николаевом: водитель по трассе "летел"

ДТП произошло недалеко от села Широкое Николаевской области. Микроавтобус не разминулся на трассе с двумя грузовиками КАМАЗ. В микроавтобусе находились люди, которые возвращались домой после уборки урожая. Сначала маршрутка влетела во встречный грузовик и отлетела на обочину, где столкнулась с прицепом второго грузовика.

Погибли четыре человека и много пострадавших

Авария оказалась смертельной для четырех человек, один из них – 15-летний подросток и водитель микроавтобуса. Еще 7 человек госпитализированы, четверо - в тяжелом состоянии.

"У одного пациента травма челюстно-лицевой зоны, у второго пациента сотрясение головного мозга, у двух пациентов перелом костей голеней, у одного сотрясение головного мозга и ушиб плечевого сустава. Еще один с сотрясением головного мозга", - рассказал главный врач больницы Александр Демьянов.

Двух человек из больницы уже отпустили, еще четверо – под присмотром врачей.

Фото: npu.gov.ua

Что рассказали пассажиры об аварии

По словам пострадавших, на маршрутке возвращались домой после уборки урожая на полях. Там они собирали овощи. Транспорт с водителем предоставил работодатель. Обычно водитель в микроавтобусе был один. Но в тот вечер приехал другой водитель и он очень спешил домой.

"Он "летел" очень быстро, он ехал очень быстро. Жена звонила ему еще на поле, надо было домой ехать и он так…", - рассказала пострадавшая женщина по имени Светлана.

В полиции выясняют все обстоятельства аварии, устанавливают примерную скорость, с которой двигался микроавтобус по трассе.