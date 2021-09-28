Жуткая авария с маршруткой под Николаевом: водитель по трассе "летел"

В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и двух грузовиков. Четыре человека погибли, еще 7 человек с травмами разной степени тяжести оказались в больнице.
Пассажиры микроавтобуса рассказали детали трагического происшествия и назвали вероятную причину аварии. Об этом сообщает корреспондент ТСН.
ДТП произошло недалеко от села Широкое Николаевской области. Микроавтобус не разминулся на трассе с двумя грузовиками КАМАЗ. В микроавтобусе находились люди, которые возвращались домой после уборки урожая. Сначала маршрутка влетела во встречный грузовик и отлетела на обочину, где столкнулась с прицепом второго грузовика.
Авария оказалась смертельной для четырех человек, один из них – 15-летний подросток и водитель микроавтобуса. Еще 7 человек госпитализированы, четверо - в тяжелом состоянии.
"У одного пациента травма челюстно-лицевой зоны, у второго пациента сотрясение головного мозга, у двух пациентов перелом костей голеней, у одного сотрясение головного мозга и ушиб плечевого сустава. Еще один с сотрясением головного мозга", - рассказал главный врач больницы Александр Демьянов.
Двух человек из больницы уже отпустили, еще четверо – под присмотром врачей.
Фото: npu.gov.ua
По словам пострадавших, на маршрутке возвращались домой после уборки урожая на полях. Там они собирали овощи. Транспорт с водителем предоставил работодатель. Обычно водитель в микроавтобусе был один. Но в тот вечер приехал другой водитель и он очень спешил домой.
"Он "летел" очень быстро, он ехал очень быстро. Жена звонила ему еще на поле, надо было домой ехать и он так…", - рассказала пострадавшая женщина по имени Светлана.
В полиции выясняют все обстоятельства аварии, устанавливают примерную скорость, с которой двигался микроавтобус по трассе.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Луцке водитель сбил на остановке мужчину, чтобы избежать ДТП.