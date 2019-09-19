Жуть жуткая: солистка KAZKA напугала фанов экстравагантным образом (фото)

Саша Зарицкая из KAZKA нарвалась на критику в сети за необычный макияж
Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая предстала в новом образе и показала в сети фото, которое вызвало у поклонников звезды весьма спорные впечатления. Не все фаны оценили экстравагантный макияж певицы, и посоветовали больше так не экспериментировать с внешностью, а гримера уволить.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Глаза Зарицкой накрашены красными тенями, для губ девушка выбрала коричневую помаду, а линии выступают за контур. На певице костюм с глубоким декольте и кожаная шляпка на голове.
Фото: Саша Зарицкая (instagram.com/kazka.band)
Фото солистка KAZKA подписала строками из песни "Дива" (альбом "Карма"), клип которой на YouTube после публикации в феврале 2018-го набрал почти 5,9 млн просмотров.
"Я
Твій солодкий сік,
Цілуй мене при всіх", - написала Зарицкая.
Фото: Саша Зарицкая (facebook.com kazka.band)
В комментариях к снимку пользователи сети делятся своими впечатлениями от смелого мейк апа певицы KAZKA, и мнения у фанов полярные. Некоторым нравится новый образ Зарицкой, но в сети довольно большое количество негативных отзывов.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно солистка KAZKA покорила фанов нежным фото с необычным макияжем.
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