Журналисты озвучили возможную причину развода Гейтса: замешан банкир и секс-скандал

Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака. Сейчас журналисты назвали возможную причину расставания миллионера с супругой.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы.

Как оказалось, Мелинда Гейтс задумалась о расторжении брака еще два года назад. Дело в том, что она была обеспокоена контактами ее мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Тогда Мелинда обращалась по поводу расторжения брака в несколько юридических фирм.

При этом представители Билла и Мелинды Гейтс отказались комментировать причины развода, но также не сделали никаких опровержений єтой информации.

В начале июля 2019 года в аэропорту Нью-Джерси задержали 66-летнего банкира и миллионера Джеффри Эпштейна, он возвращался в США из Парижа. Ему предъявили обвинения в секс-торговле несовершеннолетними девушками и потом он отправился под арест. Он находился в тюрьме на Манхеттене.

Обвинители уверяли, что Эпштейн регулярно "нанимал" несовершеннолетних девушек для массажа, секс-услуг. Он делал это не только для себя, но и для знакомых.

В 2005 году Эпштейн уже засветился в похожем деле, но он пришел к соглашению с прокуратурой, благодаря чему ему смягчили наказание. Несмотря на угрозу больших сроков в тюрьме, он пробыл там всего 18 месяцев и вышел на волю.

Напомним, что Билл Гейтс и Мелинда поженились 1 января 1994 года. У них трое детей - Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.