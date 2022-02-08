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Журналист "разнес" фирменный поезд Укрзализныци из-за отсутствия нормальных условий

Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця снова попала в скандал. Пассажир фирменного 38-го поезда, который ехал из Запорожья в Киев, высказал свое недовольство касательно состояния вагона. При том, что он ехал в купе в новом вагоне-трансформере.

О нелегкой поездке журналист Егор Чечеринда написал в Facebook.

За свое место в поезде Егор заплатил почти 770 гривен. Вагоны были новыми, но в 1 вагоне невозможно было подзарядить телефон, потому что не было электричества в розетках. Но это еще не все.

"Невозможно было помыть руки, потому что не было воды в туалетах, и невозможно было пописать, потому что в модных современных унитазах и так до краев было мочи, которая просто не смывалась. Но туалет при этом не закрывали", - пожаловался журналист.

В соседнем вагоне №2 был рабочим только один туалет, второй - был закрыт по причине неисправности.

"Спасибо, что хоть питьевая вода была за 10 грн за бутылочку. А наш проводник и в десять вечера, и в три ночи бегал за ней в соседний вагон... Не совсем понял, почему сразу не взять запас воды к себе в вагон, - но это уже их логистика", - добавил он.

Пользователи сети прокомментировали его пост.

  • Избегаю наших поездов до последнего.
  • Почитать тебя - так ничего не изменилось со времен нашего советского детства. Почитать заместителя председателя наблюдательного совета Укрзализныци - так "растет процент жиров в масле".
  • Надо было фото добавить и тэгнуть Лещенко, Наблюдательный совет и Укрзализныцю! Ну что ж вы так??? Эх вы... Теперь нужно вам снова повторить и все зафиксировать.
  • Уходят годы и десятилетия, а у железнодорожников ничего не меняется. Только зарплата у чиновников растет до космических высот.
  • Егор, интересно что об этом думает отчаянный борец с коррупцией Лещенко? Однажды мне пришлось ехать из Львова в Ужгород электричкой. Незабываемое путешествие. Туалеты не мылись, пожалуй, никогда. Воды не было. Вонь стояла такая, что этот запах резал глаза.
  • Как железнодорожник с 38-летним стажем, могу вас поздравить, вам повезло... Могло быть хуже!
  • К сожалению, привычная история. Часто езжу, то чего только не приходилось видеть.

Напомним, в Укрзализныце показали новенькие купейные вагоны, в которых есть кулер, кондиционер и многое другое.

Ранее в Днепре посреди железнодорожного вокзала упала огромная люстра.

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Укрзализныцяскандал