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Жорін з 3-ої ОШБр розніс закон про мобілізацію і попередив про катастрофу

Максим Жорін (фото: t.me/MaksymZhorin)
Автор: Іванна Пашкевич

Окремі категорії осіб в Україні можуть отримати бронювання та відстрочку від мобілізації. В першу чергу це стосується тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. На цю ініціативу відреагував заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал військового.

Максим Жорін розніс закон про мобілізацію

Зі слів екскомандира полку "Азов", пропозиція про бронювання всіх працівників із заробітною платою від 35 тисяч гривень виглядає вкрай несприятливо і, по суті, підтримує ідею "війни для бідних".

"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроект таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень", - написав він. 

Жорін каже, що нардепи, замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки - вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних".

"Через різні й***нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", - резюмував Жорін.

Що пропонують чиновники стосовно бронювання від мобілізації

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання бронювання від мобілізації на військову службу з урахуванням оплати офіційної зарплати та оплати податків.

За його словами, треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства. 

Сьогодні, 11 березня, депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко оголосив, що можливість бронювання від призову на службу можуть отримати всі працівники, чия заробітна плата становить від 35 тисяч гривень.

Також, за словами політика, від призову на службу можуть бути звільнені платники ПДФО, чий рівень доходу перевищує 6,3 тисячі гривень, а також ті, хто сплачує ЄСВ понад 7,7 тисяч гривень, а також працівники у сфері інформаційних технологій, включно з резидентами "Дія сіті", за умови сплати ПДФО понад 6,3 тисяч гривень.

Крім того, згідно із заявою Гончаренка, "звільнені" від призову можуть бути такі категорії осіб: чиновники першої категорії, співробітники підприємств, установ і організацій військово-промислового комплексу, постачальники для Збройних сил України, а також співробітники правоохоронних органів.

Також бронюватимуть співробітників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

Нещодавно боєць "Муха" з 93 ОМБр розповів, як вивозить поранених квадроциклом.

Також в ЦПД відповіли, чи правда, що українцям, які не виїхали з країни на тлі війни, обіцяють по 14 тисяч.

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