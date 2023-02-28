Жодних полоскань і льодяників: лікар назвала найкращі ліки від болю в горлі

Біль у горлі зазвичай з'являється як один із симптомів простудних захворювань. Часом буває так, що цей симптом стає чи не єдиним. Для усунення такого болю багато лікарів рекомендують полоскання та різні льодяники.

Педіатр та дитячий інфекціоніст, лікар доказової медицини Олена Луцька на своїй сторінці в Instagram назвала засоби від болю в горлі, які справді варто використовувати.

"Морозиво - найкращий помічник при болях у горлі", - наголосила Луцька.

До речі, раніше ми писали про те, що лікарі розвінчали найголовніший міф про полоскання горла.

А також розповідали про те, що лікарка повідомила про симптоми та небезпеку скарлатини.