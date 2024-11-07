Жменька цього суперпродукту щодня може знизити ризик слабоумства на 12%

Нове дослідження вчених показало, що всього 30 грамів цієї їжі щодня виявилося достатньо, щоб захистити від зниження когнітивних функцій та зупинити старіння мозку.

Що саме треба їсти для здорового мозку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на GeroScience journal .

Який продукт треба їсти для профілактики деменції

Нове дослідження показало, що вживання жмені певного продукту щодня може запобігти поширеному прогресуючому стану. Згідно з дослідженнями, регулярне споживання горіхів може знизити ризик розвитку деменції на 12%.

Деменція - це синдром або група симптомів, пов’язаних зі старінням мозку, що постійно продовжується. Ця хвороба невиліковна.

Хоча слабоумство поширене серед людей старше 65 років, вік не є єдиним фактором ризику деменції.

Вважається, що близько 40% випадків деменції можна запобігти, змінивши спосіб життя.

А тепер дослідження показало, що горіхи знижують ризик розвитку хворобои. У рамках дослідження команда з Іспанії та Португалії проаналізувала дані 50 386 учасників.

Люди були у віці від 40 до 70 років. Їх розділили на групи залежно від споживання горіхів, способу життя, стану здоров’я та діагнозу деменції.

Потім їх розділили на різні категорії залежно від частоти вживання горіхів. Команда виявила, що ті, хто вживав горіхи, мали на 12% менше шансів на розвиток деменції. Зниження ризику було більш значним у тих, хто споживав горіхи щодня з помірною порцією близько 30 грамів, що становить приблизно жменю.

Несолоні горіхи виявилися найбільш корисними.

"Стратифікований аналіз показав, що споживання несолоних горіхів до однієї жмені 30 грамів на день, пов’язані з найбільшою захисною дією. Щоденне вживання горіхів може відігравати захисну роль у профілактиці деменції", - повідомили вчені.

Ці висновки базують на попередніх дослідженнях, які свідчать про те, що середземноморська дієта є одним з найкращих типів дієти для мінімізації ризику деменції.

Вона багата рослинною їжею, включаючи горіхи, боби та цільні зерна, а також фрукти, овочі та корисні жири, такі як жирна риба та оливкова олія.