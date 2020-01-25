Жизнь висела на волоске: Заворотнюк рассказала шокирующие подробности операции

Анастасия Заворотнюк, которая проходила реабилитацию и лечение в одной из Московских клиник, рассказала в программе "Битва экстрасенсов" ситуацию о которой ей до сих пор страшно вспоминать.

Отмечается, что был момент, когда жизнь актрисы находилась на волоске, и ее успели спасти в самый последний момент. История была рассказана до того, как у Заворотнюк выявили рак.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Еще с детства артистка была подвержена разного рода заболеваниям: особенно часто у звезды воспалялись гланды. Как-то Заворотнюк подхватила настолько сильное воспаление гланд, что ее еле успели довезти до больницы.

После чего в операционной хирург безо всякого обезболивающего просто полоснул будущую артистку по горлу. "Просто полоснул по горлу и перевернул в раковину… на волоске, считайте, жизнь висела", - рассказала Заворотнюк.

По итогу все сложилось благополучно и артистку удалось спасти. А вот что касательно сегодняшней ситуации - неизвестно. Сообщается, что Заворотнюк исчезла из больницы и теперь никто не знает о ее местоположении.

Ранее мы также сообщали о том, что Анастасию Заворотнюк вынуждены были перевезти в другую клинику, так как в реабилитационном центре медики признали, что бессильны.

У артистки развился паралич части тела. В новой частной клинике ей назначили процедуры и не отпустили домой на день рождения дочери, так как ее состояние было оценено, как нестабильное.