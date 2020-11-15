Жизнь не станет прежней: коронавирус оставляет у переболевших серьезный отпечаток на здоровье

Последствия перенесенного коронавирус сказываются на здоровье и работе (коллаж: РБК-Украина)

Ученые исследовали состояние людей после выздоровления от коронавируса

Перенесенный коронавирус отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье людей. На восстановление организма потребуется определенное время. Чаще всего после выздоровления у людей возникают проблемы здоровьем, работой или деньгами.

Так, чтобы определить последствия коронавируса, американские ученые провели исследование и опросили по телефону почти 500 пациентов спустя два месяца после выписки из больницы.

Как говорится в журнале Annals of Internal Medicine оказалось, большинство пациентов после перенесенного коронавируса жаловалась на проблемы с сердцем и легкими. Всего таких было 159 человек, из них 92 заявляли, что такие проблемы возникли впервые, или произошло обострение.

В еще 65 людей, которым удалось побороть коронавирус, пропал нюх и вкус, а у 58 человек ухудшилась способность выполнять обыденные вещи.

Примечательно, что примерно половина людей после выздоровления от коронавируса сообщила об ухудшении эмоционального состояния. Почти 30-м людям понадобилась помощь психологов.

Также много людей после перенесенного коронавируса так и не вернулись на работу. Кто-то оставался дома из-за ухудшения здоровья, а кого-то за время больничного уволили. А тем, кто вернулся к работе, пришлось облегчить свои функции или сократить количество рабочих часов.

Ученые тоже проследили за здоровье 1 648 пациентов, которых госпитализировали в 38 больниц Мичигана. По их выводам, 24% из них умерли в клиниках и 17% - дома после два месяца после выписки. Сейчас, отмечают исследователи, смертность от последствий коронавирус в больницах существенно снизилась.

Напомним, врач Александр Линчевский заявил, что защитить людей от инфицирования коронавирусом способна только вакцина или антитела к болезни, которые вырабатывает организм после перенесенного COVID-19.

Также ранее врач-эпидемиолог с Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк объяснила, почему в Украине растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, это было прогнозируемо.