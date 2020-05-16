Жизнь после карантина: как похудеть после длительного периода изоляции

Как быстро похудеть после карантина (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, как избавиться от лишнего веса после двух месяцев карантина

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса привел к тому, что многие украинцы засели дома. От постоянного нахождения рядом с кухней, люди начали набирать лишний вес. Однако карантинные ограничения начали снимать и впереди лето, а значит нужно привести в порядок фигуру. Эксперты рассказали, как вернуть себе желаемую форму и перестать использовать еду, как лекарство от стресса и тревоги.

Карантин стал настоящим испытанием для большинства украинцев. Один из вызовов – наладить режим: упорядочить питание, спорт и отдых. Ведь на улицу выходить не желательно, а усидеть дома с детьми – еще та задача.

Удержаться от употребления вкусняшек крайне трудно, ведь хозяйки почти целый день проводят на кухне. Поэтому проблема избыточного или недостаточного веса – скорее психологическая, чем физиологическая.

"Когда в наш желудок попадает еда, это создает ощущение какой-то стабильности и покоя. Другой способ борьбы с тревогой – это когда человек абсолютно отказывается от пищи", – объяснила психолог Инна Велигурская в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Чтобы наладить питание, психолог советует прежде всего – признаться себе, что есть проблема, и не есть механически.

"Надо сказать себе – стоп, я поужинал, а то, что мне сейчас хочется поесть – это состояние тревоги. Физические нагрузки, объятия, секс, конечно, если по желанию – помогают побороть стресс", - объяснила психолог.

Чтобы сбросить вес – не обязательно голодать, подчеркивают диетологи. Надо просто упорядочить свое меню.

"Представим себе тарелку, ее надо разделить пополам – половину, даже большую часть тарелки, должны занимать овощи, вторую, меньшую часть тарелки, должно занимать небольшое количество белковых продуктов – это яйца, нежирное мясо, птица, бобовые, грибы", – прокомментировала диетолог Оксана Скиталинская в эфире канала "Украина".

Есть стоит два-три раза в день, небольшими порциями. Мясо – не жарить, а тушить с небольшим количеством масла, на десерт выбирать фрукты, ягоды и черный шоколад. Людям с недостаточным весом можно употреблять больше каш и увеличить количество приемов пищи. Также очень важна обычная зарядка. Физические нагрузки не только делают тело стройным, но и борются со стрессом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты нужно исключить из рациона людям после достижения 40 лет.

Автор: Маруся Счастливая