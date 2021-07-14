Как жизнь в городе влияет на наше психическое состояние и как мы можем изменить это - мнение психолога

Глубокий конфликт

Человек и природа - компоненты единой системы. Природа всегда регламентировала условия жизни человека, а мы со своей стороны сделали все, чтобы на это повлиять.

Следствием глобальных изменений, помимо прочего, стало экологическое неблагополучие. Сейчас человечество вплотную столкнулось с непредсказуемыми изменениями климата, исчезновением видов, истощением природных ресурсов из-за перенаселения планеты и деградации целых экосистем вслед за массовым перемещением населения в разрастающиеся города.

На данном этапе развития человечества, конфликт человека с природой актуален как никогда и ставит перед нами вопрос о выживании в среде, которую мы же создали. И речь идет не только о физическом выживании, а и психическом - ведь психическое здоровье человека невозможно рассматривать вне связи с окружающей средой.

Здесь очевидна причинно-следственная связь: окружающая среда воздействует на физиологические структуры организма, а это вызывает изменения на соматическом (телесном) уровне: человек физически ощущает себя неудовлетворительно, и как следствие, его психическое состояние меняется.

Сохранить или компенсировать

Город - едва ли не главный источник конфликта природы с человеком. Насколько быстро растут темпы урбанизации по всему миру, настолько же стремительно мы отдаляемся от природы.

Малоподвижный (гиподинамический) образ жизни, нехватка сна и его неудовлетворительное качество вследствие звуковой нагрузки и светового шума, загрязненность воздуха и низкое качество воды, недостаток уединения, интеллектуальное и эмоциональное перенасыщение - все это нарушает слаженную работу всех систем организма.

Есть два пути решения экологических проблем города:

Сохранить то, что пока не отобрано у природы экспансией человека: регулировать плотность застройки и автомобильный трафик, например;

Компенсировать утраченное: уделять внимание социальному дизайну, создавать и достраивать парки, рекреационные зоны и так далее.

Кроме того, нужно способствовать экологической осознанности жителей города: доказано, что человек, находящийся в процессе самоактуализации, удовлетворивший свои базовые потребности, перестает относиться к природе утилитарным образом.

Жизнь в контакте с собой

Наш дом (жилой комплекс и его окрестности) - это значимое место, где мы, в атмосфере тепла и безопасности, проводим время с близкими, восстанавливаем силы и возвращаем себе энергию.

Есть широкое понятие - удовлетворенность местом жительства. На него влияет территориальность и персональное пространство как граница, количество людей в округе (краудинг) и физическая окружающая среда: качество растительного ландшафта и открытое пространство.

Если экологическая ситуация в городе вызывает у вас тревогу, то закономерным решением может стать жизнь поближе к природе или прямо посреди нее. "Жилые комплексы на природе" все чаще появляются в Северной Америке и Европе, а в последние время - и у нас в Украине.

К примеру, в Киеве идет строительство O2 Residence - жилого комплекса, который находится на природе, но при этом в черте города. А с лесом и несколькими озерами здесь прекрасно уживается современная инфраструктура вроде магазинов, кафе, аптек и даже школы.

Человек в таких условиях находится в гармоничных взаимоотношениях с окружающей средой, не прерывая контакта с социальной. Пропорциональное соотношение того, что нами создано с применением новейших технологий и нетронутого, естественно существующего в природе - это главный принцип единства с миром, а также - выбор ответственной личности.

Жить в условиях близости к природе - означает быть в контакте со своими истинными потребностями и смыслами, в большей степени ощущать внутреннюю свободу, независимость от давления стереотипов общества.

Вместо поездок в переполненном транспорте (и связанными с ними отрицательными эмоциями), человек получает ежедневный опыт взаимодействия со всеми аспектами природы, полностью задействуя каналы восприятия мира - слушает звуки природы, ощущает запахи, получает визуальное удовольствие.

В результате это приводит к значительному снижению тревоги и активизации творческого потенциала.

Большую роль в жизни человека играет не только зеленая местность, но и водоемы. Дело в том, что мы не просто физически значительным образом состоим из воды, мы зависим от нее психологически. Пребывание возле водоема оказывает на нас умиротворяющее воздействие: вода избавляет от внешнего шума и дарит эстетическое удовольствие.

Таким образом, время, проведенное у водоема, дает возможность справляться с психологической перегрузкой и, благодаря общению с природой, глубже познавать себя.