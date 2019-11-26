Жизнь была героической: все подробности смерти ветерана АТО в Луганской области

В Луганской области обнаружили тело ветерана АТО Юрия Гундаря. Как сообщил на своей странице в Facebook друг погибшего, писатель Владимир Ананьев, украинского военного зарезали и бросили в канаву, где его обнаружили только через 10 дней.

Владимир Ананьев рассказал, что ветеран АТО стал его прототипом героя для книги "Следы на дороге". Юрий Гундарь уволился из армии и вернулся домой, в Луганскую область.

"Юра уволился из армии через год после меня и поехал домой, в деревню в Луганской области. Я часто приглашал его в Киев, но все как-то не складывалось. И больше не сложится никогда. На этих выходных Юру нашли в канаве, где он пролежал около 10 дней. Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но все произошло именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь героической – точно. Со смертью Юры этот мир станет беднее", - написал Ананьев.

Юрий Гундарь (Фото: facebook.com/id.ananiev)

Он добавил, что с Юрием Гундарем он вместе служил с 2013 года и назвал его одним из лучших людей, которых ему приходилось знать в жизни.

"Когда началась война, в его поведении ничего не изменилось. Он так же никогда не скулил и не жаловался, ответственно, молча делал свою работу", - рассказал ветеран АТО.

В 2014 году Гундарь получил осколочные ранения и по всем правилам его должны были эвакуировать. Но его побратимы вытащили все куски металла, которые удалось, а с остальными, которые застряли в ребрах, он так и отправился дальше воевать.

"Железный человек, но не из кино, а из жизни. Когда я увольнялся из армии, он подписал мне флаг со словами: "Лучшему другу Валере о тяжелых, но славных днях, от Юры". Если бы вы знали, насколько Юра неприступный человек, вы бы смогли представить, как я был поражен и растроган этими словами", - признался Ананьев.