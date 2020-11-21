Жизнь после COVID-19: украинский врач рассказал о последствиях и "бонусах" для организма

У переболевших коронавирусом после выздоровления остаются последствия недуга, и для начала эффективного восстановления организма лучше выполнить определенное лабораторное обследование.

Об этом рассказал украинский врач Тарас Жиравецкий, который дал в своем Facebook ряд советов, как поскорее оправиться после COVID-19.

"Минимум, который я рекомендую это общий анализ крови, реактивный протеин, ферритин, д-диммеры, АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин общий и прямой, креатинин, мочевина, мочевая кислота, железо, глюкоза", - говорится в публикации.

Также врач перечислил последствия от коронавирусной болезни после выздоровления, которые встречаются чаще всего.

Потливость - может оставаться еще несколько недель

Субфебрильная температура 37,2, которая чаще бывает у аллергиков и тех, у кого высокий igE. Также причиной такой температуры может быть активация герпес вирусов на фоне снижения иммунитета

Состояние апатии и постоянной усталости

Повторное воспаление легких из-за бактериальных инфекций

Обострение геморроя

Обострение подагры

Снижение веса после COVID-19 у тучных пациентов

Возникновение тромбозов

Увеличение уровня глюкозы и гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом

Печеночные пробы - еще 14-20 дней после болезни (как следствие приема нестероидных противовоспалительных)

Кашель - даже больше месяца

Обоняние может исчезнуть на несколько месяцев

Головная боль.

"Если у вас будут заеды, белый язык, ощущение дискомфорта во рту, сыпь на половых органах - не пугайтесь это наиболее вероятно кандидоз", - отметил врач.

Также он рассказал, что пациенты в возрасте до 30 лет после выздоровления могут полностью восстановиться за 2 недели

"Организм умный, и сам восстановит себя, микрофлора в кишечнике после антибиотика также восстановится самостоятельно до 14 дней без пробиотиков", - рассказал медик.

При этом Жиравецкий обратил внимание на некоторые "дополнительные плюсы" для организма, которые могут проявиться после выздоровления от коронавирусной болезни.

"Если вы принимали антибактериальные - это могло повлиять положительно на ход гастрита, который часто является вызванным бактерией хеликобактер пилори. Также если у вас была иерсиниоз-бактерия, которая вызывает воспаление в кишечнике, вы также можете получить бонус - уменьшение или полное уничтожение этой бактерии и улучшение состояния работы кишечника. Убежден, что пациенты у кого был диагностирован аутоиммунный тиреоидит до ковида с высоким показателем анти-ТПО, также будут удивлены, что анализы могут улучшиться, желательно кстати повторить еще раз анализы на гормоны щитовидной железы и анти-ТПО. У кого был синусит или гайморит - он также может пройти параллельно", - рассказал врач.

Ранее медики объяснили украинцам, что делать при COVID-19 и если думаете, что заболели.

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