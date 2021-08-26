Как живут курсантки, которых в прошлом году сбил пьяный майор: "хочется быть на своих двоих"

Галина

После ДТП Галину Николин увезли в больницу с переломами обеих ног. Сначала она лечилась в военном госпитале с другими двумя пострадавшими, а потом отправилась в частную реабилитацию во Львов.

Галина Николин (фото: hromadske.ua)

Она долго не могла спать и есть, была тревожность, поэтому ей прописали антидепрессанты. Реабилитацию она закончила только в начале марта. Сейчас девушка заново учится ходить.

Галина Николин (фото: hromadske.ua)

При этом у нее появились фобии касаемо автомобилей. Полноценно заниматься учебой она смогла лишь с мая. Также стоит отметить, что ходить долго она не может до сих пор.

В сентябре ее ждет еще одна операция на ногах. Врачи будут доставать металлические конструкции. Галина думает, что врачи поставят новые, потому что кость на одной ноге не хочет срастаться.

Татьяна

Татьяна Николаева из-за ДТП потеряла ногу. Больше 5 месяцев она лежала в больнице и проходила реабилитацию. Протез ей сделали в конце ноября, но к нему она привыкла не сразу, понадобилось несколько месяцев.

Татьяна Николаева (фото: hromadske.ua)

Зимой она начала возвращаться к учебе, но ей было сложно ходить, особенно из-за снега, поэтому Татьяне разрешили посещать занятия через день. По словам девушки, она не может полноценно работать, заниматься домашними делами, поскольку быстро устает.

Но есть и радостные события в ее жизни. В этом году Татьяна вышла замуж.

Татьяна Николаева (фото: hromadske.ua)

Саша

Саша Гуй получила самые тяжелые травмы. Она потеряла одну ногу, а за другую долгое время боролись врачи. Изначально она находилась в военном госпитале, но потом ее отправили в Германию.

Саша Гуй (фото: hromadske.ua)

Там она находится одна, из-за коронавируса посетителей в госпиталь не пускают. Когда девушка вспоминает о родителях, начинает плакать. Она мечтает, что когда увидит близких, то тогда уже будет обходится без коляски.

Саша Гуй (фото: hromadske.ua)

"Хочется приехать и быть на своих двоих, пройтись без посторонней помощи, чтобы родители тоже были счастливы…" – рассказала она.

Девушка старается не вспоминать об аварии, но надеется, что майор ответит за свои действия. Она возмущена, что майор заплатил 168 тысяч гривен залога и вышел на свободу, а она заперта в четырех стенах госпиталя.

Майор

Владимир Холодный с журналистами не разговаривает. Его адвокат говорит, что он находится дома со своей семьей. На работу он не ходит, но из воинской части его не увольняют - до решения суда.