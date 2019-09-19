Появилось видео, как "минер" моста Метро обращается к украинцам

Ветеран АТО Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве 18 сентября, просит прощение за свои действия и не собирается себя оправдывать. Министр МВД Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Facebook 19 сентября видео, на котором "минер" рассказывает правоохранителям про произошедшее и что побудило его совершить свою акцию в столице.

Также 42-летнего бывшего военного посетили сегодня участники боевых действий и известные волонтеры Маси Найем, Андрей Козьянчук, Яна Зинкевич, а также министр по делам ветеранов Оксана Коляда. Чиновник передала извинения Белько перед всеми, в частности, перед жителями столицы за неудобства, с которыми они столкнулись из-за его действий.

Как рассказала Коляда в своем Facebook, Белько с самого начала российской военной интервенции в 2014 году отправился добровольцем на фронт.

Фото: скрин с Facebook-страницы Оксаны Коляды

Бывший военнослужащий - уроженец Фороса (Крым). Он рассказал в полиции после своего задержания, что на самом деле не собирался ничего взрывать или кому-то навредить, а просто стремился привлечь к себе внимание.

"Единственной целью акции было закончить все то, что происходит в моей жизни сейчас. Я, страший сержант сил спецопераций, уволен по статье, я 6 лет отслужил безупречно. Из них половину я служил в боевой части, полк спецназа, и некоторое время в 99-м батальоне", - рассказал Белько.

Белько рассказал про цель своей акции в Киеве на мосту Метро и извинился за действия (Фото: скриншот)

По его словам, увольнение из армии произошло из-за конфликтных ситуаций с другими офицерами.

"Находясь в батальоне я свои обязанности выполнян на 100%. Не ужился с молодыми офицерами, вот и все. Просто старался не вестись на провокации на драки, устраивать скандалы. Я не считаю нужным доказывать людям, которые на 20 и больше лет младше меня, кто я и что я. Если кого-то интересует моя репутация, пусть позвонит в 8-й полк спецназа моим побратимам, они вам все объяснят", - сказал ветеран.

Белько рассказал о своих судимостях, о проблемах в личной жизни "на гражданке", что не может трудоустроиться - ему везде отказывают - и назвал, что хочет от жизни:

"Я живу честно, не нарушаю закон. Единственное, что хочу от жизни - жить, семью и заниматься любимой работой, служа своей родине Украине. И вернуть Крым побыстрее", - признался бывший военный.

Фото: Алексей Белько (Masi Nayyem)

"Минер" подчеркнул, что не хочет себя оправдывать.

"Я поступил неправильно, поставил под удар... Но для себя я нашел такой выход. Я честный человек, и я не хочу жить такой жизнью, которой я живу сейчас. Я две недели живу в машине. Кудо бы я не обратился, везде мне отказывают. Мне отказывают на заправка, в магазинах, в банкоматах, заблокированы карточки, взломан телефон. Сопротивления не оказывал, взрывчатки в моей машине не было и быть не могло. Эта акция - просто, чтобы от меня отстали и дали жить нормальной жизнью", - говорит Белько.

Белько рассказал про цель своей акции в Киеве на мосту Метро и извинился за действия (Видео: facebook.com/arsen.avakov)

В его легковушке Opel были самозарядный карабин Симонова и помповое ружье "Хатсан". Никакой взрывчатки у "минера" не было. Он находился в состоянии наркотического опьянения

Бельку подготовили подозрение по статьям 296 и 259 (хулигантство и ложное сообщение о минировании). Санкция предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 7 лет.

Аваков хочет взять Белько на поруки о намерен обратиться в суд с ходотайством о минимальном наказании для задержанного.

Нацполиция опубликовала видео задержания Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве 18 сентября (facebook.com/Iar.Trakalo)