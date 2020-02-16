Живодеров начнут наказывать за издевательства над питомцами: что известно

Закон о защите животных гласит, что все "попрошайки" с животными, которые предлагают сфотографироваться за деньги на улице, должны будут исчезнуть, иначе им будут грозить большие неприятности.

Криминальная ответственность за жестокое обращение с животными будет наступать уже с 14 лет. Каких законодательных изменений ожидать в сфере защиты животных и что нужно знать украинцам, рассказал сайт "Сегодня".

Не так давно Верховная Рада приняла законопроект, который направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними. Согласно этому закону, за побои и издевательства над животными предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 грн, а за убийство грозит тюремный срок до шести месяцев.

Запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, запрещено бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Если с животным жестоко обращались - его могут конфисковать.

Директор ОО "Четыре лапы Украина" Александра Лисчишина отмечает, что в нашей стране очень много бездомных животных, но масштабная стерилизация поможет урегулировать их число.

"Украинский опыт говорит о том, что суровость законодательных норм не всегда приводит к их исполнению. Но усиление ответственности за издевательство над животными – это сигнал о том, что Украине идет к развитию цивилизованного общества", - отмечает зоозащитник.