На глазах у детей: живодер жестоко расправился с котом в Николаеве (видео)

Живодер жестоко расправился с дворовым котом, который зашел на территорию двора дома по улице Скороходова, 56, в Заводском районе Николаева. Фото изверга опубликовал Евгений Кушниренко на своей странице в Facebook.

По информации Евгения, некий Игорь, проживающий в этом доме, цинично застрелил кота среди белого дня на глазах у детей. При этом на вопрос, он ли это сделал, живодер с ухмылкой ответил: "Да... Я ж говорил ему не лазить у нас во дворе..."

Живодер застрелил кота на глазах у детей в Николаеве (видео: facebook.com/kush.john.77)

Кроме того, многие жители элитной новостройки поддержали поступок нелюдя. Они посчитали его нормальным, и сравнили убитого кота с отравленной крысой.

Евгений Кушниренко также отмечает, что его "достопочтенные соседи" не первый раз расправляются с дворовыми животными.

Живодер застрелил кота на глазах у детей в Николаеве (фото: facebook.com/kush.john.77)

"Никто особо не скрывает данных деяний, а с точностью наоборот - гордо рассказывают в беседках, как они стреляют котов и других случайно зашедших животных на территорию "элитного ОСМБ", - пишет Евгений.

Живодер застрелил кота на глазах у детей в Николаеве (видео: facebook.com/kush.john.77)

"Скажите, разве местно таким аморальным личностям среди нас?! Какой социум мы строим? Каких детей они воспитают?! Подобные аморальные личности должны быть наказаны!" - призывает Евгений Кушниренко.

Живодер застрелил кота на глазах у детей в Николаеве (скрин: facebook.com/kush.john.77)

Отметим, что пользователи сети шокированы подобным и призывают привлечь живодера к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Пишите заявление, жестокое обращение с животными уже уголовно наказуемо", - предложил один из пользователей.

"Мразь конченая, нет слов", - шокирован поступком нелюдя юзер.

"Может устроим ему самосуд?" - предложила комментатор публикации.

Живодер застрелил кота на глазах у детей в Николаеве (скрин: facebook.com)

"Он завтра в детей стрелять будет. Уже были случаи, когда стреляли по детям, потому что они мешали! А потом по кому? По соседям, которые криво посмотрели?" - возмущена одна из подписчиц.

"Мужик - урод! С головой не все хорошо. Такие особи опасны для общества. Это неудовлетворенный потенциальный маньяк!" - жестко высказалась комментатор.

Живодер застрелил кота на глазах у детей в Николаеве (скрин: facebook.com)

Как сообщалось ранее, недавно под Одессой обнаружили настоящую живодерню для породистых собак. В питомнике были замечены алабаи, овчарки и курцхаары.

Напомним, не так давно в Днепре произошел инцидент - люди убили лису и ее детенышей, которые жили на одной из детских площадок города. Удалось спасти только одного лисенка по кличке Руди. Волонтеры объявили сбор средств для всех неравнодушных, чтобы помочь спасти малыша.