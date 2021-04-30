Живем в апокалипсисе: жительница Дели рассказала об ужасах пандемии в Индии

Людмила вышла замуж и уехала жить в Индию к мужу. Она сообщила, что все больницы Дели забиты больными и их госпитализируют даже на полах и на улице рядом с медучреждениями. Капельницы людям вешают даже на деревья.

В начале года в Индии регистрировали по 300 больных в сутки

Официальная статистика показывала около 300 больных, еще столько же было неофициально. Но жизнь в Дели почти вернулась в нормальное состояние после почти полугодового локдауна. Людмила считает, что причиной такой сильной вспышки стало то, что люди расслабились. В карантине лишний раз никто даже на улицу не выходил, а в конце зимы все открылось.

"Открыли базары, магазины, транспорт и кинотеатры на 50% зрителей, разрешили религиозные церемонии. С апреля еще и сезон свадеб, на которых обычно бывает от нескольких сотен до пары тысяч гостей. А потом пошли еще и избирательные кампании со своими митингами на немыслимое количество людей. Вот оно и дало свои плоды", - отметила женщина.

В Дели ввели частичный локдаун. Метро ходит с ограничениями, в поездах только сидячие места, в автобусах – только на половину сидячих мест. Рынки снова закрыли, но оставили работать продуктовые магазины.

Сирены не затихают ни днем, ни ночью

Людмила живет возле центральной дороги, которая ведет к нескольким больницам. Говорит, что вой сирен скорой помощи не утихает ни днем, ни ночью. Каждое утро она просыпается с ощущением, что идет война. Муж Людмилы – врач, у него своя клиника. И то, что он рассказывает – приводит в ужас.

"Муж просто не справляется. В 06.30 утра начинает работу, обедает и дальше до 10-11 вечера. Физически, морально и психологически уже выжат. А больных меньше не становится, муж говорит, будто миру пришел конец. Теперь мертвых так много, что крематории не успевают сжигать. Муж рассказывает, какие к нему приходят пациенты, некоторых приходится отправлять домой. И это очень тяжело - люди просятся в больницу. Но мест нет. Даже при том, что некоторые больные приезжают со своими баллонами. Пациентов приходится класть на пол, на парковки, куда угодно. Иногда даже по два человека на одной койке лежат. У мужа уже стерлась кожа на пальцах от постоянного открывания инъекций", - рассказала Людмила.

Причина сильной вспышки – неграмотность населения

Женщина считает, что неосведомленность населения является одной из главных причин такой сильной вспышки. В Индии много неграмотных и многие не понимают, что сейчас пандемия. Они пытаются лечиться дома самостоятельно. В государственных больницах творится что-то невообразимое, врачи бросают работу, так как не выдерживают. А пациентов капают непонятно чем.

В других городах Индии ситуация не лучше

Евгения живет в Индии уже 6 лет. Она вышла замуж за индуса из города Бангалора, на юге Индии. У мужа – фармацевтический бизнес. С 27 апреля в Бангалоре закрыли полностью все. Выходить на улицы – запрещено. Продукты купить можно с 6 до 10 утра.

"Если не ошибаюсь, в Индию ковид завезли итальянские туристы. Хотя и без них хватило тех, кто мог болезнь привезти. Когда обнаружили первых инфицированных, то страна на несколько месяцев ушла на строгий карантин. Все очень печально - не было работы у простых рабочих, закрылись производства и бизнес. Рабочие массово пытались выехать из больших городов, чтобы попасть к себе в деревни, чтобы хоть как-то прокормиться, так как в городах работы не было вообще никакой. Транспорта сначала не было, поэтому многие даже с семьями шли пешком сотни километров. Это был ужас. Потом вроде бы правительство организовало для них транспорт в разных направлениях", - рассказала Евгения.

Она отметила, что в каждом штате были разные ситуации и время от времени вводились ограничения. В Мумбаи было хуже всего – там много трущоб, нищие живут очень кучно и город даже полностью оцепляли, чтобы никто не мог выйти.

Когда предыдущая волна пошла на спад, люди подумали, что все закончилось и расслабились.

"Индусы сильно расслабились и решили, будто бы все уже прошло. На празднике Кумбеха Мел, который начался в апреле, на севере Индии купались в реке Ганг миллионы людей, все веселились. И в итоге там выявили тысячи случаев заболевания. А сколько не выявленных – не хочу даже думать", - добавила женщина.

В медицине наступил полный коллапс

Государственная медицина в Индии – в коллапсе. Частники еще как-то справляются, и государство не может отдать им приказ помогать госсектору. Однако лечиться в Индии дорого, а умирать – еще дороже.

"Есть бесплатные больницы. Но это такое зрелище, что лучше не видеть. Однажды по ошибке зашла в такую и пожалела. Но людям некуда деваться, они идут и идут. У частников условия нормальные, вот только они не по карману простым людям – неоправданно дорого. Недавно у знакомой умер муж, так за то, чтобы просто забрать тело, ей выкатили чек на 300 рупий (112 тысяч гривен). И пока она его не оплатила, тело мужа забрать из больницы не могла. Частники цены завышают как хотят. Можно начать с ними ругаться и, таким образом цену сбить в 2-3 раза. Впрочем, есть услуги и по доступным ценам, например, прием у врача стоит 300 рупий (112 гривен). Лекарства тоже относительно недорогие. Макси и антисептики можно купить езде. Цена на маску 50-100 рупий (20-40 гривен). Вакцина в частной клинике стоит 250 рупий (93 гривен), а в государственной бесплатно", - рассказала Евгения.