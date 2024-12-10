Життя без сексуальних стосунків. Чи можна бути людина щасливою без них?

Експерт наголошує, що секс - це важлива частина життя, але вона не єдина. Є люди, для яких він на першому місці, а є ті, хто взагалі без нього почувається чудово.

"Це називається асексуальність - коли людину не цікавлять інтимні стосунки, але це не заважає їй створювати щирі, глибокі емоційні зв’язки. Головне питання - а що для вас є щастя? Для когось це - пристрасть і ночі без сну, а для когось - розмови до ранку, спільні подорожі чи міцні обійми", - пояснює Віталій Курсік.

Він додав, що щастя - це те, що приносить людині радість і наповнює її життя сенсом. І якщо секс не є для пріоритетом, це не означає, що ви чогось позбавлені.

Але чи можуть бути щасливими стосунки, у яких немає сексу?

"А як щодо стосунків? Тут усе залежить від партнерів. Якщо обидві сторони згодні, що секс не є головним, вони можуть побудувати щасливий союз на основі довіри, дружби й спільних інтересів", - каже фахівець.

Він пояснив, якщо для одного партнера це важливо, а для іншого - ні, тоді вже виникає дисбаланс, який потрібно вирішувати. Або домовлятися на якісь певні умови, або - будувати стосунки з іншою людиною, яка буде розділяти ваші погляди.

То чи можна бути щасливим без сексу? Так, можна. Щастя - це не формула, де обов’язково має бути секс. Це комбінація ваших бажань, потреб і способу життя.

"Головне - слухати себе і свого партнера. Якщо ви обоє задоволені тим, як усе складається, то це і є щастя. Тож не варто міряти всіх однією міркою. Для когось секс - це паливо для стосунків, а для когось - лише опція, без якої все одно можна бути щасливими. Живіть, як комфортно саме вам!" - радить Віталій Курсік.