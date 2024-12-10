Життя без сексуальних стосунків. Чи можна бути людина щасливою без них?
Чи можна бути щасливими без сексуальних стосунків? Питання делікатне, але важливе. Багато хто вважає, що без сексуального життя щастя неможливе. Мовляв, це основа всього: стосунків, близькості, гармонії. Але чи справді це так?
Чи може людина бути щасливою без сексуальних стосунків, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Експерт наголошує, що секс - це важлива частина життя, але вона не єдина. Є люди, для яких він на першому місці, а є ті, хто взагалі без нього почувається чудово.
"Це називається асексуальність - коли людину не цікавлять інтимні стосунки, але це не заважає їй створювати щирі, глибокі емоційні зв’язки. Головне питання - а що для вас є щастя? Для когось це - пристрасть і ночі без сну, а для когось - розмови до ранку, спільні подорожі чи міцні обійми", - пояснює Віталій Курсік.
Він додав, що щастя - це те, що приносить людині радість і наповнює її життя сенсом. І якщо секс не є для пріоритетом, це не означає, що ви чогось позбавлені.
Але чи можуть бути щасливими стосунки, у яких немає сексу?
"А як щодо стосунків? Тут усе залежить від партнерів. Якщо обидві сторони згодні, що секс не є головним, вони можуть побудувати щасливий союз на основі довіри, дружби й спільних інтересів", - каже фахівець.
Він пояснив, якщо для одного партнера це важливо, а для іншого - ні, тоді вже виникає дисбаланс, який потрібно вирішувати. Або домовлятися на якісь певні умови, або - будувати стосунки з іншою людиною, яка буде розділяти ваші погляди.
То чи можна бути щасливим без сексу? Так, можна. Щастя - це не формула, де обов’язково має бути секс. Це комбінація ваших бажань, потреб і способу життя.
"Головне - слухати себе і свого партнера. Якщо ви обоє задоволені тим, як усе складається, то це і є щастя. Тож не варто міряти всіх однією міркою. Для когось секс - це паливо для стосунків, а для когось - лише опція, без якої все одно можна бути щасливими. Живіть, як комфортно саме вам!" - радить Віталій Курсік.
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