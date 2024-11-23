Життя переможниці Національної лотереї перетворилося на кошмар: які біди їй приніс джекпот

Лара Гріфітс стала першою в історії онлайн-переможницею Національної лотереї й виграла 1,8 млн фунтів. Така купа грошей мала б зробити її щасливою, але життя підкинула їй стільки випробувань, що вона називає останні роки "пекельними".

Чому виграш джекпоту перетворив життя жінки на суцільний кошмар, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Mirror.

Лара Гріфітс навіть не могла уявити собі, через яке "абсолютне пекло" їй доведеться пройти після виграшу в лотереї. На момент отримання джекпоту їй та її чоловікові Роджеру було за 30 років, вони жили у Західному Йоркширі й виховували маленьку донечку.

Раптом вони отримали звістку, що Лара стала переможницею Національної онлайн-лотереї і її виграш склав 1,8 млн фунтів (1, 255 млн доларів).

"Здорового глузду тоді не було. Я навіть не пригадую розмови з Роджером про те, як розпоряджатися грошима. Пам'ятаю, що була страшенна паніка та абсурд", - пригадує Лара.

З Роджером вона познайомилася в університеті, в 1997 році вони одружилися, а в жовтні 2005 - в одну мить стали казково багатими. На той момент Лара працювала вчителем театрального мистецтва, Роджер був ІТ-менеджером, а старшій донечці Рубі було всього 22 місяці.

Спочатку вони не повірили у свій виграш і думали, що це жарт. А незабаром вони почали витрачати, не замислюючись. Обидва звільнилися з роботи, почали подорожувати - Дубай, Флорида, Франція. Купили салон краси за 150 000 фунтів стерлінгів.

Лара у 2005 році (фото з особистого архіву)

Згодом купили собі нове житло за 450 000 фунтів стерлінгів, куди швидко переїхали. Але щастя тривало недовго.

У 2010 році їхній розкішний новий будинок згорів.

"У нас була катастрофічна пожежа в будинку. Все приміщення згоріло, поки я була на роботі, але Роджер, двоє дітей і собаки були всередині. Це був кошмар - ми втратили все своє майно. У нас навіть одягу не було. Наш дім горів три дні", - розповіла Лара.

Наступні 8 місяців сім'я жила у готелях, а також у матері Лари, поки їхній будинок знову став придатний для проживання. Причина пожежі так і не була встановлена, хоч проводили розслідування. Рідні не постраждали, хоча у меншої доньки Кітті є постравматичний стресовий розлад.

У липні 2011 року Лара разом з родиною переїхала до відремонтованого будинку, а ще через кілька місяців її шлюб з Роджером розпався. Наступні два роки жінка називає "абсолютним пеклом", оскільки вона намагалася відновитися після розлучення і виховувати дітей. На момент завершення розлучення у 2013 році грошей у Лари вже не лишилося.

"Мені довелося продати будинок, продати свій бізнес, а потім продати все, чим я володіла. Це була абсолютна катастрофа. Це було справді жахливо. У мене хвороба Крона, але я намагалася тоді залишити дітей задоволеними й не зійти з розуму"

Лара з новим партнером Яном (фото з особистого архіву)

Майже рік у Лари не було іншого виходу, як фінансово покластися на свою матір. Зараз Лара - тату-майстер, має свою студію. Доньки виросли: Рубі - 20 років, Кітті - 17 років. Вони всі разом живуть у будинку матері Лари. А ще у неї нове кохання.

"Тепер я люблю своє життя. У мене були справді важкі моменти, але я не шкодую про свій виграш. Я шкодую, що у мене більше нема грошей, але я планую їх коли-небудь повернути", - каже вона.