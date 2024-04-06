"Життя на чорновик": як позбутись цього синдрому і розпочати жити вже зараз

Деякі люди хоч і мають багато прагнень та чомусь їх реалізацію відкладають на невизначений термін. Їм видається, що вони ще все встигнуть, тому поки "живуть на чорновик", чекаючи кращих часів для справжнього життя.
Про те, що таке "життя на чорновик" та як позбутись цього феномену, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Instagram.
"Ви ще колись там планували щось із "серії" налагодити харчування, мати більше фізичної активності, мінімізувати користування гаджетами, розібрати старі завали і викинути непотріб тощо. Але без дії сьогодні, дарма розраховувати, що завтра буде краще", - каже психолог.
Люди здатні надто довго "жити на чорновик", щоб потім:
"Така стратегія є захисною поведінкою. На короткотривалу перспективу вона створює зону комфорту, а у довготривалій дозволяє отримати коригуючий досвід і зробити інші висновки про себе. Що більше ми уникаємо, то стаємо менш впевненими у своїй здатності впоратися із великими змінами в житті", - каже Голентовська.
Раніше ми писали про те, чому люди не можуть вирватись із низки життєвих невдач.
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