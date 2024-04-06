"Життя на чорновик": як позбутись цього синдрому і розпочати жити вже зараз

Чому люди "живуть на чорновик"

"Ви ще колись там планували щось із "серії" налагодити харчування, мати більше фізичної активності, мінімізувати користування гаджетами, розібрати старі завали і викинути непотріб тощо. Але без дії сьогодні, дарма розраховувати, що завтра буде краще", - каже психолог.

Люди здатні надто довго "жити на чорновик", щоб потім:

зробити все правильно

здобути визначеність

мати гарантії

не сумніватись у рішеннях

позбутись страхів та лінощів

Про що свідчить така стратегія

"Така стратегія є захисною поведінкою. На короткотривалу перспективу вона створює зону комфорту, а у довготривалій дозволяє отримати коригуючий досвід і зробити інші висновки про себе. Що більше ми уникаємо, то стаємо менш впевненими у своїй здатності впоратися із великими змінами в житті", - каже Голентовська.

Що робити, щоб жити вже і зараз

прислуховуйтесь до того, якими є істинні ваші проблеми - не плутайте це із вимогами та очікуваннями інших

визначте, як ви хочете поводитись на постійній основі - більшість важливих змін будуть відбуватись через ваші дії

зробіть досвід власним союзником, а не тираном - не застрягайте у минулому, візьміть із собою необхідні уроки, а не помилки

розвивай стосунки із людьми, які мають схожі життєві цінності - дозвольте собі бути справжнім і тоді навколо вас будуть саме "ваші люди"

Керуйтесь цими правилами, щоб жити в моменті (фото: Оlha Holentovska)