В Житомирской области рассказали о повторных заражениях COVID-19: болеют по третьему кругу

По заверению чиновницы, статистику количества повторных заражений коронавируса не ведут. И по словам врачей, нет особенностей течения COVID-19 во второй раз. Таких случаев очень мало.

"Мы фиксируем единичные случаи, когда люди в третий раз заболели COVID-19", — сказала Остапченко.

Она сообщила, что больницы области, где оказывают помощь больным коронавирусом, загружены пациентами на 50%. Наибольший уровень загруженности в больницах Бердичева, Новоград-Волынского, Чуднов, Малина, Андрушевки и Житомирского района.

"Что касается Бердичева, то там загруженность коек на сегодня уже 88%. С Бердичева пока в другие медучреждения мы не госпитализировали пациентов, а с Новоград-Волынского постоянно это делаем, потому что там уже давно загруженность коек граничит со 100%, поэтому из Новоград-Волынского перевозим в областную клиническую больницу имени Гербачевского ", - отметила Остапченко.